https://ria.ru/20221207/kfc-1836959390.html

Польская AmRest продает свою часть ресторанов KFC в России

Польская AmRest продает свою часть ресторанов KFC в России - РИА Новости, 07.12.2022

Польская AmRest продает свою часть ресторанов KFC в России

Польская группа компаний AmRest, владеющая пятой частью ресторанов KFC в России, продает их российской компании "Альмира" и ожидает получить не менее 100... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:02

2022-12-07T15:02

2022-12-07T15:17

экономика

россия

kfc

польша

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Польская группа компаний AmRest, владеющая пятой частью ресторанов KFC в России, продает их российской компании "Альмира" и ожидает получить не менее 100 миллионов евро, говорится в сообщении компании."AmRest Group, ведущий европейский мультибрендовый ресторанный оператор, объявил о заключении соглашения о покупке акций с ООО "Альмира" в отношении продажи своего ресторанного бизнеса KFC в России. В качестве компенсации за сделку AmRest рассчитывает получить не менее 100 миллионов евро", - сообщили в компании.Там уточнили, что завершение сделки зависит от одобрения антимонопольного органа в России, согласия YUM! Brands Inc. и других разрешений регулирующих органов, которые могут быть применимы в России."Окончательные условия сделки, которые зависят от некоторых внешних факторов, включая обменный курс, будут сообщены в случае завершения сделки", - пояснили в компании.По оценкам AmRest, после признания обесценения российского бизнеса в консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2022 года, завершение сделки не должно потребовать дополнительных корректировок.Группа компаний AmRest присутствует в России с 2007 года и в настоящее время управляет 215 ресторанами KFC на этом рынке.

https://ria.ru/20221121/kfc-1832987684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, kfc, польша