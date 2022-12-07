https://ria.ru/20221207/kfc-1836959390.html
Польская AmRest продает свою часть ресторанов KFC в России
Польская AmRest продает свою часть ресторанов KFC в России - РИА Новости, 07.12.2022
Польская AmRest продает свою часть ресторанов KFC в России
Польская группа компаний AmRest, владеющая пятой частью ресторанов KFC в России, продает их российской компании "Альмира" и ожидает получить не менее 100... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:02
2022-12-07T15:02
2022-12-07T15:17
экономика
россия
kfc
польша
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Польская группа компаний AmRest, владеющая пятой частью ресторанов KFC в России, продает их российской компании "Альмира" и ожидает получить не менее 100 миллионов евро, говорится в сообщении компании."AmRest Group, ведущий европейский мультибрендовый ресторанный оператор, объявил о заключении соглашения о покупке акций с ООО "Альмира" в отношении продажи своего ресторанного бизнеса KFC в России. В качестве компенсации за сделку AmRest рассчитывает получить не менее 100 миллионов евро", - сообщили в компании.Там уточнили, что завершение сделки зависит от одобрения антимонопольного органа в России, согласия YUM! Brands Inc. и других разрешений регулирующих органов, которые могут быть применимы в России."Окончательные условия сделки, которые зависят от некоторых внешних факторов, включая обменный курс, будут сообщены в случае завершения сделки", - пояснили в компании.По оценкам AmRest, после признания обесценения российского бизнеса в консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2022 года, завершение сделки не должно потребовать дополнительных корректировок.Группа компаний AmRest присутствует в России с 2007 года и в настоящее время управляет 215 ресторанами KFC на этом рынке.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, kfc, польша
Экономика, Россия, KFC, Польша
15:02 07.12.2022 (обновлено: 15:17 07.12.2022)
Польская AmRest продает свою часть ресторанов KFC в России
Польская AmRest, владеющая пятой частью ресторанов KFC в России, продаст их "Альмире"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Польская группа компаний AmRest, владеющая пятой частью ресторанов KFC в России, продает их российской компании "Альмира" и ожидает получить не менее 100 миллионов евро, говорится в сообщении
компании.
"AmRest Group, ведущий европейский мультибрендовый ресторанный оператор, объявил о заключении соглашения о покупке акций с ООО "Альмира" в отношении продажи своего ресторанного бизнеса KFC в России. В качестве компенсации за сделку AmRest рассчитывает получить не менее 100 миллионов евро", - сообщили в компании.
Там уточнили, что завершение сделки зависит от одобрения антимонопольного органа в России, согласия YUM! Brands Inc. и других разрешений регулирующих органов, которые могут быть применимы в России.
"Окончательные условия сделки, которые зависят от некоторых внешних факторов, включая обменный курс, будут сообщены в случае завершения сделки", - пояснили в компании.
По оценкам AmRest, после признания обесценения российского бизнеса в консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2022 года, завершение сделки не должно потребовать дополнительных корректировок.
Группа компаний AmRest присутствует в России с 2007 года и в настоящее время управляет 215 ресторанами KFC на этом рынке.