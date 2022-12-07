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ООН обеспокоена казнью в Афганистане

ООН обеспокоена казнью в Афганистане - РИА Новости, 07.12.2022

ООН обеспокоена казнью в Афганистане

В ООН глубоко обеспокоены первой после прихода талибов к власти казнью в Афганистане, заявила на брифинге представитель офиса генсека ООН Стефани Тремблей. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T21:37

2022-12-07T21:37

2022-12-07T21:37

в мире

афганистан

кабул (город)

фарах (провинция)

оон

талибан

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ООН, 7 дек – РИА Новости. В ООН глубоко обеспокоены первой после прихода талибов к власти казнью в Афганистане, заявила на брифинге представитель офиса генсека ООН Стефани Тремблей.Ранее сообщалось, что в среду в провинции Фарах был казнен мужчина, обвиняемый в убийстве. На казнь прибыли высокопоставленные члены движения, в том числе Муджахид, судья Верховного суда, а также и.о. главы МВД и МИД страны Сираджуддин Хаккани и Амир Хан Мутаки.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

афганистан

кабул (город)

фарах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, афганистан, кабул (город), фарах (провинция), оон, талибан