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ООН обеспокоена казнью в Афганистане - РИА Новости, 07.12.2022
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ООН обеспокоена казнью в Афганистане
ООН обеспокоена казнью в Афганистане - РИА Новости, 07.12.2022
ООН обеспокоена казнью в Афганистане
В ООН глубоко обеспокоены первой после прихода талибов к власти казнью в Афганистане, заявила на брифинге представитель офиса генсека ООН Стефани Тремблей. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:37
2022-12-07T21:37
в мире
афганистан
кабул (город)
фарах (провинция)
оон
талибан
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ООН, 7 дек – РИА Новости. В ООН глубоко обеспокоены первой после прихода талибов к власти казнью в Афганистане, заявила на брифинге представитель офиса генсека ООН Стефани Тремблей.Ранее сообщалось, что в среду в провинции Фарах был казнен мужчина, обвиняемый в убийстве. На казнь прибыли высокопоставленные члены движения, в том числе Муджахид, судья Верховного суда, а также и.о. главы МВД и МИД страны Сираджуддин Хаккани и Амир Хан Мутаки.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
афганистан
кабул (город)
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в мире, афганистан, кабул (город), фарах (провинция), оон, талибан
В мире, Афганистан, Кабул (город), Фарах (провинция), ООН, Талибан
21:37 07.12.2022
 
ООН обеспокоена казнью в Афганистане

В ООН глубоко обеспокоены первой после прихода талибов к власти казнью в Афганистане

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 7 дек – РИА Новости. В ООН глубоко обеспокоены первой после прихода талибов к власти казнью в Афганистане, заявила на брифинге представитель офиса генсека ООН Стефани Тремблей.
"Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с публичной казнью в Афганистане сегодня. Наша позиция: ООН против смертной казни и мы призываем к возврату к мораторию на смертную казнь", - сказала Тремблей.
Ранее сообщалось, что в среду в провинции Фарах был казнен мужчина, обвиняемый в убийстве. На казнь прибыли высокопоставленные члены движения, в том числе Муджахид, судья Верховного суда, а также и.о. главы МВД и МИД страны Сираджуддин Хаккани и Амир Хан Мутаки.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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