Рейтинг@Mail.ru
Путин выступил против возвращения смертной казни - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/kazn-1837047026.html
Путин выступил против возвращения смертной казни
Путин выступил против возвращения смертной казни - РИА Новости, 07.12.2022
Путин выступил против возвращения смертной казни
Президент России Владимир Путин считает, что не стоит возвращать смертную казнь, меняя Конституцию. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:36
2022-12-07T18:55
смертная казнь в россии: формальность и реальность
владимир путин
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837041849_0:224:3242:2048_1920x0_80_0_0_dbda70159fdbaa3a131683a969bfaea4.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что не стоит возвращать смертную казнь, меняя Конституцию."Что касается смертной казни, совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин говорил об этом и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возврат смертной казни, говорил о том, что для этого нам придется просто поменять Конституцию. Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на вопрос Евы Меркачевой.В сентябре на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин сообщал, что против смертной казни в России. Он назвал ее "бессмысленной и контрпродуктивной".
https://ria.ru/20221102/kazn-1828695007.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837041849_511:0:3242:2048_1920x0_80_0_0_422322e7e12425be58c5fd8c422483c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смертная казнь в россии: формальность и реальность, владимир путин, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество
Смертная казнь в России: формальность и реальность, Владимир Путин, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Общество
18:36 07.12.2022 (обновлено: 18:55 07.12.2022)
 
Путин выступил против возвращения смертной казни

Путин считает, что возвращать смертную казнь, меняя ради этого Конституцию, не стоит

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что не стоит возвращать смертную казнь, меняя Конституцию.
"Что касается смертной казни, совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин говорил об этом и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возврат смертной казни, говорил о том, что для этого нам придется просто поменять Конституцию. Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на вопрос Евы Меркачевой.
В сентябре на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин сообщал, что против смертной казни в России. Он назвал ее "бессмысленной и контрпродуктивной".
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 15:42
В Госдуме назвали возвращение смертной казни вопросом политической воли
 
Смертная казнь в России: формальность и реальностьВладимир ПутинРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала