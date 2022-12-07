https://ria.ru/20221207/kazn-1837047026.html
Путин выступил против возвращения смертной казни
Путин выступил против возвращения смертной казни - РИА Новости, 07.12.2022
Путин выступил против возвращения смертной казни
Президент России Владимир Путин считает, что не стоит возвращать смертную казнь, меняя Конституцию. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:36
2022-12-07T18:36
2022-12-07T18:55
смертная казнь в россии: формальность и реальность
владимир путин
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что не стоит возвращать смертную казнь, меняя Конституцию."Что касается смертной казни, совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин говорил об этом и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возврат смертной казни, говорил о том, что для этого нам придется просто поменять Конституцию. Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на вопрос Евы Меркачевой.В сентябре на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин сообщал, что против смертной казни в России. Он назвал ее "бессмысленной и контрпродуктивной".
https://ria.ru/20221102/kazn-1828695007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смертная казнь в россии: формальность и реальность, владимир путин, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество
Смертная казнь в России: формальность и реальность, Владимир Путин, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Общество
18:36 07.12.2022 (обновлено: 18:55 07.12.2022)
Путин выступил против возвращения смертной казни
Путин считает, что возвращать смертную казнь, меняя ради этого Конституцию, не стоит