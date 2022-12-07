https://ria.ru/20221207/kazn-1837047026.html

Путин выступил против возвращения смертной казни

Путин выступил против возвращения смертной казни - РИА Новости, 07.12.2022

Путин выступил против возвращения смертной казни

Президент России Владимир Путин считает, что не стоит возвращать смертную казнь, меняя Конституцию. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:36

2022-12-07T18:36

2022-12-07T18:55

смертная казнь в россии: формальность и реальность

владимир путин

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837041849_0:224:3242:2048_1920x0_80_0_0_dbda70159fdbaa3a131683a969bfaea4.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что не стоит возвращать смертную казнь, меняя Конституцию."Что касается смертной казни, совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин говорил об этом и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возврат смертной казни, говорил о том, что для этого нам придется просто поменять Конституцию. Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на вопрос Евы Меркачевой.В сентябре на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин сообщал, что против смертной казни в России. Он назвал ее "бессмысленной и контрпродуктивной".

https://ria.ru/20221102/kazn-1828695007.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

смертная казнь в россии: формальность и реальность, владимир путин, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество