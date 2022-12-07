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В Афганистане впервые с прихода талибов к власти казнили человека
В Афганистане впервые с прихода талибов к власти казнили человека - РИА Новости, 07.12.2022
В Афганистане впервые с прихода талибов к власти казнили человека
Талибы провели первую с момента их прихода к власти в Афганистане казнь, заявил представитель движения Забиулла Муджахид, опубликовав заявление "Талибана"*. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:14
2022-12-07T15:14
2022-12-07T15:17
захват власти в афганистане талибами
в мире
забиулла муджахид
амир хан мутаки
мохаммад хасан ахунд
афганистан
фарах (провинция)
кабул (город)
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КАБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Талибы провели первую с момента их прихода к власти в Афганистане казнь, заявил представитель движения Забиулла Муджахид, опубликовав заявление "Талибана"*.Сообщается, что был в среду в провинции Фарах был казнен мужчина, обвиняемый в убийстве. На казнь прибыли высокопоставленные члены движения, в том числе Муджахид, судья Верховного суда, а также и.о. главы МВД и МИД страны Сираджуддин Хаккани и Амир Хан Мутаки.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, забиулла муджахид, амир хан мутаки, мохаммад хасан ахунд, афганистан, фарах (провинция), кабул (город), талибан
Захват власти в Афганистане талибами, В мире, Забиулла Муджахид, Амир Хан Мутаки, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Фарах (провинция), Кабул (город), Талибан
15:14 07.12.2022 (обновлено: 15:17 07.12.2022)
В Афганистане впервые с прихода талибов к власти казнили человека
"Талибан" сообщил о первой казни в Афганистане с прихода движения к власти