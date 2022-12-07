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В Афганистане впервые с прихода талибов к власти казнили человека

В Афганистане впервые с прихода талибов к власти казнили человека - РИА Новости, 07.12.2022

В Афганистане впервые с прихода талибов к власти казнили человека

Талибы провели первую с момента их прихода к власти в Афганистане казнь, заявил представитель движения Забиулла Муджахид, опубликовав заявление "Талибана"*. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:14

2022-12-07T15:14

2022-12-07T15:17

захват власти в афганистане талибами

в мире

забиулла муджахид

амир хан мутаки

мохаммад хасан ахунд

афганистан

фарах (провинция)

кабул (город)

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КАБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Талибы провели первую с момента их прихода к власти в Афганистане казнь, заявил представитель движения Забиулла Муджахид, опубликовав заявление "Талибана"*.Сообщается, что был в среду в провинции Фарах был казнен мужчина, обвиняемый в убийстве. На казнь прибыли высокопоставленные члены движения, в том числе Муджахид, судья Верховного суда, а также и.о. главы МВД и МИД страны Сираджуддин Хаккани и Амир Хан Мутаки.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

афганистан

фарах (провинция)

кабул (город)

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в мире, забиулла муджахид, амир хан мутаки, мохаммад хасан ахунд, афганистан, фарах (провинция), кабул (город), талибан