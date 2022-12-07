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Машиностроительный форум в Казани соберет участников из шести стран - РИА Новости, 07.12.2022
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https://ria.ru/20221207/kazan-1836830873.html
Машиностроительный форум в Казани соберет участников из шести стран
Машиностроительный форум в Казани соберет участников из шести стран - РИА Новости, 07.12.2022
Машиностроительный форум в Казани соберет участников из шести стран
Татарстанский машиностроительный форум открывается в Казани в среду, участие в нем примут более 3 тысяч человек из шести стран. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T00:36
2022-12-07T00:36
республика татарстан
экономика
технологии
казань
россия
белоруссия
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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Татарстанский машиностроительный форум открывается в Казани в среду, участие в нем примут более 3 тысяч человек из шести стран."Форум – масштабное событие для всей машиностроительной отрасли… Мы ожидаем более 3 тысяч участников из 34 регионов России, будут представлены шесть стран. Запланировано 14 деловых мероприятий, B2B встречи и выставка", - сообщил вице-премьер Татарстана - министр промышленности и торговли Олег Коробченко.Министр отметил, что одна из приоритетных задач, которая стоит сегодня перед машиностроительным комплексом Татарстана, – повышение конкурентоспособности и инновационного потенциала промышлености. Форум, по его словам, направлен на решение задач по развитию научно-технического потенциала, импортозамещения, а также обсуждение вопросов разработки собственных технологий и инфраструктуры в области машиностроения.На пленарном заседании состоится обсуждение путей преодоления технологической зависимости, вопросов развития машиностроительной отрасли, возможности импортозамещения, внедрения научных достижений и разработок в производственные процессы предприятий. Запланированы круглые столы, посвященные выходу на внешний рынок, развитию аддитивных технологий, механизмов поддержки промышленности в условиях экономической турбулентности.Специализированная выставка "Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань" в рамках форума наглядно продемонстрирует передовые решения модернизации российского машиностроительного комплекса. В выставке примут участие более 70 компаний, они представят оборудование не только российского производства, а также из Белоруссии, Индии, Китая, Польши, Южной Кореи.Кроме того, запланировано подписание ряда соглашений. Форум проводится при поддержке президента Татарстана. Организаторами выступают министерство промышленности и торговли республики, мэрия Казани, ОАО "Казанская ярмарка".
https://ria.ru/20221130/sotrudnichestvo-1835342712.html
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экономика, технологии, казань, россия, белоруссия
Республика Татарстан, Экономика, Технологии, Казань, Россия, Белоруссия
00:36 07.12.2022
 
Машиностроительный форум в Казани соберет участников из шести стран

В машиностроительном форуме в Казани примут участие три тысячи человек из шести стран

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВид с Казанского кремля на Кремлевскую набережную в Казани
Вид с Казанского кремля на Кремлевскую набережную в Казани - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вид с Казанского кремля на Кремлевскую набережную в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Татарстанский машиностроительный форум открывается в Казани в среду, участие в нем примут более 3 тысяч человек из шести стран.
"Форум – масштабное событие для всей машиностроительной отрасли… Мы ожидаем более 3 тысяч участников из 34 регионов России, будут представлены шесть стран. Запланировано 14 деловых мероприятий, B2B встречи и выставка", - сообщил вице-премьер Татарстана - министр промышленности и торговли Олег Коробченко.
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Министр отметил, что одна из приоритетных задач, которая стоит сегодня перед машиностроительным комплексом Татарстана, – повышение конкурентоспособности и инновационного потенциала промышлености. Форум, по его словам, направлен на решение задач по развитию научно-технического потенциала, импортозамещения, а также обсуждение вопросов разработки собственных технологий и инфраструктуры в области машиностроения.
На пленарном заседании состоится обсуждение путей преодоления технологической зависимости, вопросов развития машиностроительной отрасли, возможности импортозамещения, внедрения научных достижений и разработок в производственные процессы предприятий. Запланированы круглые столы, посвященные выходу на внешний рынок, развитию аддитивных технологий, механизмов поддержки промышленности в условиях экономической турбулентности.
Специализированная выставка "Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань" в рамках форума наглядно продемонстрирует передовые решения модернизации российского машиностроительного комплекса. В выставке примут участие более 70 компаний, они представят оборудование не только российского производства, а также из Белоруссии, Индии, Китая, Польши, Южной Кореи.
Кроме того, запланировано подписание ряда соглашений. Форум проводится при поддержке президента Татарстана. Организаторами выступают министерство промышленности и торговли республики, мэрия Казани, ОАО "Казанская ярмарка".
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Республика ТатарстанЭкономикаТехнологииКазаньРоссияБелоруссия
 
 
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