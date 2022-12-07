https://ria.ru/20221207/kazakhstan-1836911952.html
Спикер мажилиса Казахстана раскритиковал заявление российского посла
Спикер мажилиса Казахстана раскритиковал заявление российского посла - РИА Новости, 07.12.2022
Спикер мажилиса Казахстана раскритиковал заявление российского посла
Некоторые высказывания посла России в Казахстане Алексея Бородавкина на тему русофобии в республике похожи на заявления политологов, а не дипломата, которому... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:15
2022-12-07T12:15
2022-12-07T12:15
алексей бородавкин
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АСТАНА, 7 дек - РИА Новости. Некоторые высказывания посла России в Казахстане Алексея Бородавкина на тему русофобии в республике похожи на заявления политологов, а не дипломата, которому нужно работать на пользу двусторонних отношений стран, считает спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Ерлан Кошанов.Ранее Бородавкин в интервью Sputnik выразил озабоченность по поводу того, что радикальные националистические тенденции просматриваются в Казахстане все более и более явственно. По его словам, интернет наполняется видеосюжетами, в которых радикальные националисты выступают с неприемлемыми требованиями и русофобскими лозунгами. Посол выразил уверенность, что с сильным мандатом, который есть у президента Касым-Жомарта Токаева после победы на выборах, будут осуществляться жесткие меры по пресечению всякого рода экстремистских националистических выступлений. Как отметил посол РФ, "если нас попросят об этом, мы поможем"."Я внимательно ознакомился с интервью господина Бородавкина, некоторые моменты его интервью, действительно, не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, его давно знаем, и он не должен уподобляться пропагандистам и политологам", - сказал Кошанов в интервью телеканалу Atameken Business.Спикер мажилиса добавил, что "ксенофобия есть и в России, и в других странах". "Поэтому мы должны совместно работать на пользу наших стран, наших государств, и чтобы наши высказывания, высказывания политиков в первую очередь не наносили вред нашим двусторонним отношениям", - заключил он.
https://ria.ru/20220624/kazakhstan-1797890831.html
https://ria.ru/20221128/deklaratsiya-1834804506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей бородавкин, ерлан кошанов, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, в мире
Алексей Бородавкин, Ерлан Кошанов, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, В мире
Спикер мажилиса Казахстана раскритиковал заявление российского посла
Спикер мажилиса Казахстана Кошанов раскритиковал слова посла Бородавкина о русофобии
АСТАНА, 7 дек - РИА Новости. Некоторые высказывания посла России в Казахстане Алексея Бородавкина на тему русофобии в республике похожи на заявления политологов, а не дипломата, которому нужно работать на пользу двусторонних отношений стран, считает спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Ерлан Кошанов.
Ранее Бородавкин в интервью Sputnik выразил озабоченность по поводу того, что радикальные националистические тенденции просматриваются в Казахстане все более и более явственно. По его словам, интернет наполняется видеосюжетами, в которых радикальные националисты выступают с неприемлемыми требованиями и русофобскими лозунгами. Посол выразил уверенность, что с сильным мандатом, который есть у президента Касым-Жомарта Токаева
после победы на выборах, будут осуществляться жесткие меры по пресечению всякого рода экстремистских националистических выступлений. Как отметил посол РФ, "если нас попросят об этом, мы поможем".
"Я внимательно ознакомился с интервью господина Бородавкина, некоторые моменты его интервью, действительно, не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, его давно знаем, и он не должен уподобляться пропагандистам и политологам", - сказал Кошанов в интервью телеканалу Atameken Business.
Спикер мажилиса добавил, что "ксенофобия есть и в России, и в других странах". "Поэтому мы должны совместно работать на пользу наших стран, наших государств, и чтобы наши высказывания, высказывания политиков в первую очередь не наносили вред нашим двусторонним отношениям", - заключил он.