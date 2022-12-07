https://ria.ru/20221207/kazakhstan-1836911952.html

Спикер мажилиса Казахстана раскритиковал заявление российского посла

Спикер мажилиса Казахстана раскритиковал заявление российского посла - РИА Новости, 07.12.2022

Спикер мажилиса Казахстана раскритиковал заявление российского посла

Некоторые высказывания посла России в Казахстане Алексея Бородавкина на тему русофобии в республике похожи на заявления политологов, а не дипломата, которому... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:15

2022-12-07T12:15

2022-12-07T12:15

алексей бородавкин

ерлан кошанов

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АСТАНА, 7 дек - РИА Новости. Некоторые высказывания посла России в Казахстане Алексея Бородавкина на тему русофобии в республике похожи на заявления политологов, а не дипломата, которому нужно работать на пользу двусторонних отношений стран, считает спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Ерлан Кошанов.Ранее Бородавкин в интервью Sputnik выразил озабоченность по поводу того, что радикальные националистические тенденции просматриваются в Казахстане все более и более явственно. По его словам, интернет наполняется видеосюжетами, в которых радикальные националисты выступают с неприемлемыми требованиями и русофобскими лозунгами. Посол выразил уверенность, что с сильным мандатом, который есть у президента Касым-Жомарта Токаева после победы на выборах, будут осуществляться жесткие меры по пресечению всякого рода экстремистских националистических выступлений. Как отметил посол РФ, "если нас попросят об этом, мы поможем"."Я внимательно ознакомился с интервью господина Бородавкина, некоторые моменты его интервью, действительно, не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, его давно знаем, и он не должен уподобляться пропагандистам и политологам", - сказал Кошанов в интервью телеканалу Atameken Business.Спикер мажилиса добавил, что "ксенофобия есть и в России, и в других странах". "Поэтому мы должны совместно работать на пользу наших стран, наших государств, и чтобы наши высказывания, высказывания политиков в первую очередь не наносили вред нашим двусторонним отношениям", - заключил он.

https://ria.ru/20220624/kazakhstan-1797890831.html

https://ria.ru/20221128/deklaratsiya-1834804506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей бородавкин, ерлан кошанов, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, в мире