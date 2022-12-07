Рейтинг@Mail.ru
Смоленские власти разработали инвестиционную карту региона - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20221207/karta-1836955771.html
Смоленские власти разработали инвестиционную карту региона
Смоленские власти разработали инвестиционную карту региона - РИА Новости, 07.12.2022
Смоленские власти разработали инвестиционную карту региона
Власти Смоленской области разработали инвестиционную карту субъекта, которая станет ключевым элементом регионального инвестиционного стандарта, сообщил РИА... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:55
2022-12-07T14:55
смоленская область
алексей островский
экономика
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836956099_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_ba678c897f52f0566f90fb1d9d528ea7.jpg
СМОЛЕНСК, 7 дек – РИА Новости. Власти Смоленской области разработали инвестиционную карту субъекта, которая станет ключевым элементом регионального инвестиционного стандарта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Он пояснил, что инвестиционная карта является общедоступным информационным ресурсом с большим объемом графических и документальных данных об инвестиционном потенциале региона, который инвестор может оценить в онлайн-режиме. На карте размещены сведения о региональных инвестплощадках, распределении ресурсов, транспортной, инженерной инфраструктуре и тарифах, а также преференциальных режимах, действующих на территории региона. Отдельный раздел посвящен АПК.По словам генерального директора Корпорации инвестиционного развития Смоленской области Александра Казакова, инструментарий карты позволяет потенциальному инвестору значительно сэкономить время. "Он может выбрать перспективный проект, предварительно, с помощью ресурсов карты проанализировать ряд ключевых вопросов, например, сырьевую базу или кадровый потенциал региона, не тратя время на получение тех или иных ответов через запросы. Ключевые принципы действующей модели инвестиционной карты – регулярная актуализация и безвозмездность", – сказал он.Глава региона Алексей Островский отметил, что главной задачей, с которой должна справляться инвесткарта – это обеспечение максимального удобства для бизнеса."Работа в этом направлении не должна останавливаться. Нужно постоянно совершенствовать ресурс в онлайн-режиме, дополнять, искать новые точки роста и развития. Если рассматривать возможности, которые созданы администрацией области и региональной Корпорацией инвестиционного развития, инвестировать в Смоленскую область можно и нужно", – заявил губернатор.
https://ria.ru/20220618/zavod-1796401743.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836956099_0:175:904:853_1920x0_80_0_0_943e10783ae15e2974b73f5a3fec7122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей островский, экономика, инвестиции
Смоленская область, Алексей Островский, Экономика, инвестиции
14:55 07.12.2022
 

Смоленские власти разработали инвестиционную карту региона

© Фото : Администрация Смоленской области Смоленские власти разработали инвестиционную карту региона
Смоленские власти разработали инвестиционную карту региона - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Администрация Смоленской области
Смоленские власти разработали инвестиционную карту региона
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 7 дек – РИА Новости. Власти Смоленской области разработали инвестиционную карту субъекта, которая станет ключевым элементом регионального инвестиционного стандарта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Он пояснил, что инвестиционная карта является общедоступным информационным ресурсом с большим объемом графических и документальных данных об инвестиционном потенциале региона, который инвестор может оценить в онлайн-режиме. На карте размещены сведения о региональных инвестплощадках, распределении ресурсов, транспортной, инженерной инфраструктуре и тарифах, а также преференциальных режимах, действующих на территории региона. Отдельный раздел посвящен АПК.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 10:50Смоленская область
На Смоленщине построят завод по производству АФС "Гепарин"
По словам генерального директора Корпорации инвестиционного развития Смоленской области Александра Казакова, инструментарий карты позволяет потенциальному инвестору значительно сэкономить время. "Он может выбрать перспективный проект, предварительно, с помощью ресурсов карты проанализировать ряд ключевых вопросов, например, сырьевую базу или кадровый потенциал региона, не тратя время на получение тех или иных ответов через запросы. Ключевые принципы действующей модели инвестиционной карты – регулярная актуализация и безвозмездность", – сказал он.
Глава региона Алексей Островский отметил, что главной задачей, с которой должна справляться инвесткарта – это обеспечение максимального удобства для бизнеса.
"Работа в этом направлении не должна останавливаться. Нужно постоянно совершенствовать ресурс в онлайн-режиме, дополнять, искать новые точки роста и развития. Если рассматривать возможности, которые созданы администрацией области и региональной Корпорацией инвестиционного развития, инвестировать в Смоленскую область можно и нужно", – заявил губернатор.
 
Смоленская областьАлексей ОстровскийЭкономикаинвестиции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала