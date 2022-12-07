https://ria.ru/20221207/karta-1836955771.html

Смоленские власти разработали инвестиционную карту региона

Смоленские власти разработали инвестиционную карту региона - РИА Новости, 07.12.2022

Смоленские власти разработали инвестиционную карту региона

Власти Смоленской области разработали инвестиционную карту субъекта, которая станет ключевым элементом регионального инвестиционного стандарта, сообщил РИА... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:55

2022-12-07T14:55

2022-12-07T14:55

смоленская область

алексей островский

экономика

инвестиции

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СМОЛЕНСК, 7 дек – РИА Новости. Власти Смоленской области разработали инвестиционную карту субъекта, которая станет ключевым элементом регионального инвестиционного стандарта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Он пояснил, что инвестиционная карта является общедоступным информационным ресурсом с большим объемом графических и документальных данных об инвестиционном потенциале региона, который инвестор может оценить в онлайн-режиме. На карте размещены сведения о региональных инвестплощадках, распределении ресурсов, транспортной, инженерной инфраструктуре и тарифах, а также преференциальных режимах, действующих на территории региона. Отдельный раздел посвящен АПК.По словам генерального директора Корпорации инвестиционного развития Смоленской области Александра Казакова, инструментарий карты позволяет потенциальному инвестору значительно сэкономить время. "Он может выбрать перспективный проект, предварительно, с помощью ресурсов карты проанализировать ряд ключевых вопросов, например, сырьевую базу или кадровый потенциал региона, не тратя время на получение тех или иных ответов через запросы. Ключевые принципы действующей модели инвестиционной карты – регулярная актуализация и безвозмездность", – сказал он.Глава региона Алексей Островский отметил, что главной задачей, с которой должна справляться инвесткарта – это обеспечение максимального удобства для бизнеса."Работа в этом направлении не должна останавливаться. Нужно постоянно совершенствовать ресурс в онлайн-режиме, дополнять, искать новые точки роста и развития. Если рассматривать возможности, которые созданы администрацией области и региональной Корпорацией инвестиционного развития, инвестировать в Смоленскую область можно и нужно", – заявил губернатор.

https://ria.ru/20220618/zavod-1796401743.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей островский, экономика, инвестиции