https://ria.ru/20221207/kadyrov-1837019447.html

"Ни шагу назад". Кадыров показал новые кадры из зоны спецоперации

"Ни шагу назад". Кадыров показал новые кадры из зоны спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022

"Ни шагу назад". Кадыров показал новые кадры из зоны спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram кадры с чеченскими бойцами полка "Север-Ахмат", находящимися в зоне спецоперации. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:21

2022-12-07T17:21

2022-12-07T18:31

специальная военная операция на украине

безопасность

рамзан кадыров

вооруженные силы рф

украина

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 7 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram кадры с чеченскими бойцами полка "Север-Ахмат", находящимися в зоне спецоперации.На видеозаписи можно увидеть, как российские военнослужащие обстреливают украинские позиции из укрытия со словами "Ни шагу назад!" и "Идти до конца!"."Националисты, которые осмелились бросить вызов нашим парням, вскоре поняли, что мысль эта была не из лучших. Как итог, очередная попытка контрнаступления с треском провалилась", — рассказал Кадыров.Глава российского региона отметил высокий боевой дух чеченских бойцов, благодаря которому "они даже не думают отступать". Кроме того, он заявил, что мог бы очень долго говорить о провалах ВСУ и иностранных наемников, чьими телами буквально усеяна линия соприкосновения.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836944301.html

украина

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Ольга Фомченкова

безопасность, рамзан кадыров, вооруженные силы рф, украина, чеченская республика (чечня)