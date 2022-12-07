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"Ни шагу назад". Кадыров показал новые кадры из зоны спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/kadyrov-1837019447.html
"Ни шагу назад". Кадыров показал новые кадры из зоны спецоперации
"Ни шагу назад". Кадыров показал новые кадры из зоны спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022
"Ни шагу назад". Кадыров показал новые кадры из зоны спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram кадры с чеченскими бойцами полка "Север-Ахмат", находящимися в зоне спецоперации. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:21
2022-12-07T18:31
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
вооруженные силы рф
украина
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 7 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram кадры с чеченскими бойцами полка "Север-Ахмат", находящимися в зоне спецоперации.На видеозаписи можно увидеть, как российские военнослужащие обстреливают украинские позиции из укрытия со словами "Ни шагу назад!" и "Идти до конца!"."Националисты, которые осмелились бросить вызов нашим парням, вскоре поняли, что мысль эта была не из лучших. Как итог, очередная попытка контрнаступления с треском провалилась", — рассказал Кадыров.Глава российского региона отметил высокий боевой дух чеченских бойцов, благодаря которому "они даже не думают отступать". Кроме того, он заявил, что мог бы очень долго говорить о провалах ВСУ и иностранных наемников, чьими телами буквально усеяна линия соприкосновения.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836944301.html
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безопасность, рамзан кадыров, вооруженные силы рф, украина, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы РФ, Украина, Чеченская республика (Чечня)
17:21 07.12.2022 (обновлено: 18:31 07.12.2022)
 
"Ни шагу назад". Кадыров показал новые кадры из зоны спецоперации

Глава Чечни Кадыров показал новые кадры из зоны спецоперации на Украине

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоец чеченского спецназа в зоне спецоперации на Украине
Боец чеченского спецназа в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боец чеченского спецназа в зоне спецоперации на Украине. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 7 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram кадры с чеченскими бойцами полка "Север-Ахмат", находящимися в зоне спецоперации.
На видеозаписи можно увидеть, как российские военнослужащие обстреливают украинские позиции из укрытия со словами "Ни шагу назад!" и "Идти до конца!".
"Националисты, которые осмелились бросить вызов нашим парням, вскоре поняли, что мысль эта была не из лучших. Как итог, очередная попытка контрнаступления с треском провалилась", — рассказал Кадыров.
Глава российского региона отметил высокий боевой дух чеченских бойцов, благодаря которому "они даже не думают отступать". Кроме того, он заявил, что мог бы очень долго говорить о провалах ВСУ и иностранных наемников, чьими телами буквально усеяна линия соприкосновения.

"Всем, кто все еще пытается оказать сопротивление, пора бы уже запомнить очень важную вещь, которая может спасти их жалкую жизнь, — российские войска невозможно сдержать, остановить и тем более подавить", — добавил руководитель Чечни.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРамзан КадыровВооруженные силы РФУкраинаЧеченская республика (Чечня)
 
 
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