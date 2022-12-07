https://ria.ru/20221207/izrail-1836973432.html

Пугачеву и Галкина* могут лишить гражданства Израиля, считает адвокат

Пугачеву и Галкина* могут лишить гражданства Израиля, считает адвокат - РИА Новости, 07.12.2022

Пугачеву и Галкина* могут лишить гражданства Израиля, считает адвокат

Если певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* скрыли факт принятия христианства от консульской проверки при получении гражданства Израиля, будучи евреями... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:35

2022-12-07T15:35

2022-12-07T15:43

шоубиз

максим галкин

алла пугачева

адольф шаевич

израиль

в мире

религия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Если певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* скрыли факт принятия христианства от консульской проверки при получении гражданства Израиля, будучи евреями по материнской линии, то они могут быть лишены израильского гражданства, рассказал РИА Новости известный израильский адвокат, член наблюдательного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц.Ранее на 13-м канале израильского телевидения вышел репортаж, ставящий под сомнение законность получения Галкиным* и Пугачевой гражданства Израиля. Бывший руководитель консульского отдела "Натива" (организации, занимающейся репатриацией евреев в Израиль из других стран) Ханан Ахитов рассказал телеканалу, что причиной этого может стать, что Галкин* – еврей по материнской линии – исповедует христианство, как и его жена, и что пара венчалась в христианской церкви.Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в РФ (КЕРООР) Адольф Шаевич, комментируя расследование, сказал РИА Новости, что крещеный еврей может поменять веру на иудаизм для получения или сохранения гражданства Израиля, но это долгий и сложный процесс.Венчание в храме, добавил Гервиц, само по себе не может быть основанием для лишения гражданства Израиля. "Закон о возвращении", по его словам, действительно отказывает в праве на получение гражданства Израиля "иудеям, потерявшим иудаизм" – то есть тем, кто был рожден от матери-еврейки, но добровольно перешел в другую религию, полностью солидаризировался с ней и исполняет ее основные обряды. При этом если еврей, который сменил свою религию на другую, может лишиться права на получение израильского гражданства, то израильтянин – нет, так как еврей и гражданин Израиля – это разные категории.На гражданство Израиля, рассказал он, могут претендовать те, кто является евреем как по материнской, так и отцовской линии до "третьего колена", то есть вплоть до внуков. Исключение при этом составляют несовершеннолетние правнуки, которые при репатриации своих родителей получают вид на жительство в Израиле, и после проживания в стране и службы в армии могут тоже получить гражданство. Маленькие дети же получают гражданство до совершеннолетия и без связи со службой в армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221117/galkin-1832165659.html

https://ria.ru/20221206/pugacheva-1836772075.html

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

максим галкин, алла пугачева, адольф шаевич, израиль, в мире, религия