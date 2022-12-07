https://ria.ru/20221207/isklyuchenie-1837037677.html

Эксперт оценил желание США исключить Россию из международных организаций

Эксперт оценил желание США исключить Россию из международных организаций - РИА Новости, 07.12.2022

Эксперт оценил желание США исключить Россию из международных организаций

Стремление США исключить Россию из международных организаций также направлено против Китая, Индии и других стран, которые отказываются от американского доллара, РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:06

2022-12-07T18:06

2022-12-07T18:06

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Стремление США исключить Россию из международных организаций также направлено против Китая, Индии и других стран, которые отказываются от американского доллара, заявил РИА Новости Франсуа Асселино, лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор."Стремление Соединенных Штатов исключить Россию из международных организаций также направлено против Китая, Индии и других стран, которые отказываются от привилегии доллара… Кроме России, целями являются Китай и другие страны БРИКС. Эти другие страны-гиганты внимательно и озабоченно следят за происходящим. Если завтра Китай решит вторгнуться в Тайвань, будет ли Запад блокировать весь китайский импорт и исключать Китай из всех международных организаций?" - сказал он.По мнению Асселино, после окончания действия Бреттон-Вудских соглашений США начали выпускать "столько долларов, сколько хотят" и создавать однополярный мир, которым они хотят править, в том числе благодаря "стремлению вытеснить Россию из финансового мира Запада"."США вступили с Россией в борьбу не на жизнь, а на смерть, в войну, которой не видно конца. От исхода этого противостояния НАТО во главе с США, с одной стороны, и России во главе с остальным миром - с другой, будет зависеть мировая архитектура на (следующие) десятилетия. США открыто хотят распространить свою империю на весь мир", - считает эксперт.По его словам, "за официальной позицией США скрывается американское глубинное государство" в виде небольшой группы американских олигархов, которая создала множество фондов и НПО, финансируемых непосредственно США, Биллом Гейтсом, Джорджем Соросом и другими.Эксперт также добавил, что США отменили Гаванскую хартию 1947 года, согласно которой планировалось создать мировую торговлю с соблюдением согласия наций и без попыток повлиять на политику государств, однако с распадом СССР США "навязали" Всемирную торговую организацию, которой они стремятся манипулировать.По мнению Асселино, после бесчисленных антироссийских санкций Запада, от которых Россия "почти не страдает", она "ускорит дедолларизацию", а Китай, Индия, страны БРИКС, Ближнего Востока и Африки теперь с подозрением относятся к доллару и политическому использованию его США."Господство западного мира рушится, а мы этого не видим. Европа, включая Россию, составляет всего 5,8% населения мира, а Африка - 39%. Однако западные лидеры принимают политические решения только в сверхкраткосрочной перспективе. Удивительно наблюдать полную личную зависимость европейских лидеров, таких как Макрон, Шольц или Сунак от Вашингтона. Из-за стремления вытеснить Россию из всех международных кругов происходит столкновение двух противоположных видений мира. Это только начало противостояния. Это очень плохо сказывается на глобальной стабильности", - констатировал эксперт.Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20, следует из обнародованного во вторник вечером документа.

https://ria.ru/20221206/ministr-1836526569.html

https://ria.ru/20220222/poryadok-1774224253.html

https://ria.ru/20221202/blinken-1835781903.html

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в мире, билл гейтс, джордж сорос, сша, россия, китай, брикс, нато, оон