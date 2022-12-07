https://ria.ru/20221207/iran-1837012409.html

Экс-президент Ирана поддержал протесты в стране

Экс-президент Ирана поддержал протесты в стране - РИА Новости, 07.12.2022

Экс-президент Ирана поддержал протесты в стране

Экс-президент Ирана, сторонник реформаторского движения Мохаммад Хатами поддержал протестующих в стране, заявив, что лозунгом "Женщина, жизнь, свобода!",... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:04

2022-12-07T17:04

2022-12-07T17:13

в мире

иран

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Экс-президент Ирана, сторонник реформаторского движения Мохаммад Хатами поддержал протестующих в стране, заявив, что лозунгом "Женщина, жизнь, свобода!", который стал ведущим в последних беспорядках в Иране, общество показывает свое движение к лучшему будущему."Прекрасным лозунгом "Женщина, жизнь, свобода!" общество показывает свое движение к лучшему будущему. Редкость, а возможно, и беспрецедентный случай то, что мы видим в центре этого движения выдающихся людей, преподавателей университетов, гениев и студентов", – приводит слова Хатами агентство Asr-e Iran.В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, армии и сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.

https://ria.ru/20221207/iran-1836972317.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран