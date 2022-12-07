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В Тегеране не исключили, что полиция нравов приостановила работу - РИА Новости, 07.12.2022
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В Тегеране не исключили, что полиция нравов приостановила работу
В Тегеране не исключили, что полиция нравов приостановила работу - РИА Новости, 07.12.2022
В Тегеране не исключили, что полиция нравов приостановила работу
Председатель комиссии Меджлиса исламского совета (парламент) Ирана по нацбезопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде заявил РИА Новости, что на данный... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:12
2022-12-07T16:21
тегеран (город)
в мире
иран
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Меджлиса исламского совета (парламент) Ирана по нацбезопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде заявил РИА Новости, что на данный момент он не обладает сведениями о роспуске полиции нравов в Исламской республике.Агентство Франс Пресс со ссылкой на генпрокурора в воскресенье сообщило, что власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини."Полиция нравов была методом применения закона, который можно модифицировать и улучшать. Как и у вас, у меня нет веских доказательств того, что полиция нравов была распущена. Возможно, она приостановила свою деятельность на какое-то время. Я видел, что в некоторых СМИ цитировали прокурора нашей страны и писали, что полиция нравов распущена, однако у меня до сих пор нет сведений на этот счет", - сказал Джалалзаде.В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, армии и сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.
https://ria.ru/20221207/iran-1836972317.html
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тегеран (город), в мире, иран
Тегеран (город), В мире, Иран
16:12 07.12.2022 (обновлено: 16:21 07.12.2022)
 
В Тегеране не исключили, что полиция нравов приостановила работу

Иранский парламентарий Джалалзаде заявил, что не слышал об упразднении полиции нравов

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранские полицейские
Иранские полицейские - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Меджлиса исламского совета (парламент) Ирана по нацбезопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде заявил РИА Новости, что на данный момент он не обладает сведениями о роспуске полиции нравов в Исламской республике.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на генпрокурора в воскресенье сообщило, что власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини.
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
15:31
Сестра Верховного лидера Ирана призвала КСИР поддержать протестующих
"Полиция нравов была методом применения закона, который можно модифицировать и улучшать. Как и у вас, у меня нет веских доказательств того, что полиция нравов была распущена. Возможно, она приостановила свою деятельность на какое-то время. Я видел, что в некоторых СМИ цитировали прокурора нашей страны и писали, что полиция нравов распущена, однако у меня до сих пор нет сведений на этот счет", - сказал Джалалзаде.
В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, армии и сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 12:26
В Иране арестовали граждан западных стран, участвовавших в беспорядках
 
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