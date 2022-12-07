https://ria.ru/20221207/iran-1836993867.html
В Тегеране не исключили, что полиция нравов приостановила работу
В Тегеране не исключили, что полиция нравов приостановила работу - РИА Новости, 07.12.2022
В Тегеране не исключили, что полиция нравов приостановила работу
Председатель комиссии Меджлиса исламского совета (парламент) Ирана по нацбезопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде заявил РИА Новости, что на данный... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:12
2022-12-07T16:12
2022-12-07T16:21
тегеран (город)
в мире
иран
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Меджлиса исламского совета (парламент) Ирана по нацбезопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде заявил РИА Новости, что на данный момент он не обладает сведениями о роспуске полиции нравов в Исламской республике.Агентство Франс Пресс со ссылкой на генпрокурора в воскресенье сообщило, что власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини."Полиция нравов была методом применения закона, который можно модифицировать и улучшать. Как и у вас, у меня нет веских доказательств того, что полиция нравов была распущена. Возможно, она приостановила свою деятельность на какое-то время. Я видел, что в некоторых СМИ цитировали прокурора нашей страны и писали, что полиция нравов распущена, однако у меня до сих пор нет сведений на этот счет", - сказал Джалалзаде.В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, армии и сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.
https://ria.ru/20221207/iran-1836972317.html
https://ria.ru/20221128/arest-1834720458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тегеран (город), в мире, иран
Тегеран (город), В мире, Иран
16:12 07.12.2022 (обновлено: 16:21 07.12.2022)
В Тегеране не исключили, что полиция нравов приостановила работу
Иранский парламентарий Джалалзаде заявил, что не слышал об упразднении полиции нравов
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Меджлиса исламского совета (парламент) Ирана по нацбезопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде заявил РИА Новости, что на данный момент он не обладает сведениями о роспуске полиции нравов в Исламской республике.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на генпрокурора в воскресенье сообщило, что власти Ирана
упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини.
"Полиция нравов была методом применения закона, который можно модифицировать и улучшать. Как и у вас, у меня нет веских доказательств того, что полиция нравов была распущена. Возможно, она приостановила свою деятельность на какое-то время. Я видел, что в некоторых СМИ цитировали прокурора нашей страны и писали, что полиция нравов распущена, однако у меня до сих пор нет сведений на этот счет", - сказал Джалалзаде.
В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан
, Тегеран и Курдистан
. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, армии и сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз
, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.