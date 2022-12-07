https://ria.ru/20221207/iran-1836993867.html

В Тегеране не исключили, что полиция нравов приостановила работу

В Тегеране не исключили, что полиция нравов приостановила работу - РИА Новости, 07.12.2022

В Тегеране не исключили, что полиция нравов приостановила работу

Председатель комиссии Меджлиса исламского совета (парламент) Ирана по нацбезопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде заявил РИА Новости, что на данный... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:12

2022-12-07T16:12

2022-12-07T16:21

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Меджлиса исламского совета (парламент) Ирана по нацбезопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде заявил РИА Новости, что на данный момент он не обладает сведениями о роспуске полиции нравов в Исламской республике.Агентство Франс Пресс со ссылкой на генпрокурора в воскресенье сообщило, что власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини."Полиция нравов была методом применения закона, который можно модифицировать и улучшать. Как и у вас, у меня нет веских доказательств того, что полиция нравов была распущена. Возможно, она приостановила свою деятельность на какое-то время. Я видел, что в некоторых СМИ цитировали прокурора нашей страны и писали, что полиция нравов распущена, однако у меня до сих пор нет сведений на этот счет", - сказал Джалалзаде.В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, армии и сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.

https://ria.ru/20221207/iran-1836972317.html

https://ria.ru/20221128/arest-1834720458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тегеран (город), в мире, иран