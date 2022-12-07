https://ria.ru/20221207/iran-1836892982.html

В Иране могут заблокировать банковские счета женщин, не носящих хиджаб

В Иране могут заблокировать банковские счета женщин, не носящих хиджаб - РИА Новости, 07.12.2022

В Иране могут заблокировать банковские счета женщин, не носящих хиджаб

Власти Ирана могут начать блокировать банковские счета иранок, не носящих хиджаб, передает агентство Donya-ye Eqtesad со ссылкой на члена комитета по культуре... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:27

2022-12-07T11:27

2022-12-07T11:27

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Власти Ирана могут начать блокировать банковские счета иранок, не носящих хиджаб, передает агентство Donya-ye Eqtesad со ссылкой на члена комитета по культуре парламента Ирана Хосейна Джалали."Изменение подхода к приглашению соблюдать ношение хиджаба означает возможность уведомления лиц, не носящих хиджаб, в форме замечания, отправляемого в смс, о том, что "вы не соблюдали ношение хиджаба, постарайтесь проявить уважение к закону". После замечания наступает этап предупреждения, затем - третий этап, на котором возможна блокировка банковского счета лица, не носящего хиджаб", - передает слова Джалали агентство.Кроме того, Джалали указал на прямую связь между нарастанием беспорядков в стране и увеличением числа хулиганов и женщин, не носящих хиджаб. Таким образом, по мнению члена комитета по культуре, с прекращением беспорядков снижаются показатели и по двум другим факторам.По словам Джалали, через пару недель беспорядки закончатся, и "платки вновь будут покрывать головы иранок".

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в мире, иран