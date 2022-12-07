https://ria.ru/20221207/iran-1836892982.html
В Иране могут заблокировать банковские счета женщин, не носящих хиджаб
В Иране могут заблокировать банковские счета женщин, не носящих хиджаб - РИА Новости, 07.12.2022
В Иране могут заблокировать банковские счета женщин, не носящих хиджаб
Власти Ирана могут начать блокировать банковские счета иранок, не носящих хиджаб, передает агентство Donya-ye Eqtesad со ссылкой на члена комитета по культуре... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:27
2022-12-07T11:27
2022-12-07T11:27
в мире
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149466/31/1494663103_0:521:5001:3334_1920x0_80_0_0_482df241d9387c1256a1171721949070.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Власти Ирана могут начать блокировать банковские счета иранок, не носящих хиджаб, передает агентство Donya-ye Eqtesad со ссылкой на члена комитета по культуре парламента Ирана Хосейна Джалали."Изменение подхода к приглашению соблюдать ношение хиджаба означает возможность уведомления лиц, не носящих хиджаб, в форме замечания, отправляемого в смс, о том, что "вы не соблюдали ношение хиджаба, постарайтесь проявить уважение к закону". После замечания наступает этап предупреждения, затем - третий этап, на котором возможна блокировка банковского счета лица, не носящего хиджаб", - передает слова Джалали агентство.Кроме того, Джалали указал на прямую связь между нарастанием беспорядков в стране и увеличением числа хулиганов и женщин, не носящих хиджаб. Таким образом, по мнению члена комитета по культуре, с прекращением беспорядков снижаются показатели и по двум другим факторам.По словам Джалали, через пару недель беспорядки закончатся, и "платки вновь будут покрывать головы иранок".
https://ria.ru/20221202/khidzhab-1835888871.html
https://ria.ru/20221206/zaderzhanie-1836552565.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149466/31/1494663103_64:0:4509:3334_1920x0_80_0_0_bd60bc8d3a50376b75b20be62ff71730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
В Иране могут заблокировать банковские счета женщин, не носящих хиджаб
В Иране могут начать блокировать банковские счета женщин, не носящих хиджаб
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Власти Ирана могут начать блокировать банковские счета иранок, не носящих хиджаб, передает агентство Donya-ye Eqtesad со ссылкой на члена комитета по культуре парламента Ирана Хосейна Джалали.
"Изменение подхода к приглашению соблюдать ношение хиджаба означает возможность уведомления лиц, не носящих хиджаб, в форме замечания, отправляемого в смс, о том, что "вы не соблюдали ношение хиджаба, постарайтесь проявить уважение к закону". После замечания наступает этап предупреждения, затем - третий этап, на котором возможна блокировка банковского счета лица, не носящего хиджаб", - передает слова Джалали агентство.
Кроме того, Джалали указал на прямую связь между нарастанием беспорядков в стране и увеличением числа хулиганов и женщин, не носящих хиджаб. Таким образом, по мнению члена комитета по культуре, с прекращением беспорядков снижаются показатели и по двум другим факторам.
По словам Джалали, через пару недель беспорядки закончатся, и "платки вновь будут покрывать головы иранок".