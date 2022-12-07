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За год интернетом обеспечены более четырех тысяч жителей малых сел Кузбасса

За год интернетом обеспечены более четырех тысяч жителей малых сел Кузбасса - РИА Новости, 07.12.2022

За год интернетом обеспечены более четырех тысяч жителей малых сел Кузбасса

Более 4 тысяч жителей малых сел Кузбасса были обеспечены качественной мобильной связью и скоростным интернетом в 2022 году в рамках федерального проекта... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:05

2022-12-07T09:05

2022-12-07T11:34

сергей цивилев

общество

копылово

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 7 дек – РИА Новости. Более 4 тысяч жителей малых сел Кузбасса были обеспечены качественной мобильной связью и скоростным интернетом в 2022 году в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.В Кузбассе в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" 2.0 за 2022 год в эксплуатацию введено десять базовых станций мобильной связи в малых населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек. До 2030 года подобные населенные пункты Кузбасса будут обеспечены скоростным беспроводным интернетом."Важно обеспечить равный доступ к услугам связи для всех жителей региона, вне зависимости от места их проживания. Мобильная связь и интернет в современном мире стали необходимостью. Сельские жители должны иметь доступ к нужным, в том числе государственным, электронным сервисам, могли учиться и работать в онлайн-режиме, совершать покупки, иметь доступ к электронным библиотекам и галереям наравне с городскими жителями. Это дает возможность для работы и общения, помогает повысить качество жизни, сократить неравенство между мегаполисом и селом. Всего в этом году качественной мобильной связью и скоростным интернетом обеспечены более четырех тысяч жителей малых сел региона", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.Уточняется, что в текущем году проект охватил пять округов Кузбасса: Мариинский (деревни Тюменево, Куркули, Петровка, Камышенка, села Мальковка и Рубино), Крапивинский (деревня Сарапки, поселок Плотниковский); Топкинский (деревня Цыпино), Юргинский (деревня Копылово). Мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) и скоростной беспроводной интернет появились более чем у четырех тысяч жителей малых сел региона.По итогам голосования (по обеспечению высокоскоростным мобильным интернетом малочисленных населённых пунктов), проведенного в октябре-ноябре текущего года, в 2023 году будут обеспечены современными услугами связи еще 19 населенных пунктов Кузбасса.Подключение в Кузбассе малых населенных пунктов к интернету осуществляется в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Первый этап проекта стартовал в 2014 году и завершен в 2020 году. Благодаря программе 167 сел Кузбасса с населением от 250 до 500 человек получили доступ к беспроводному интернету через точки доступа Wi-Fi.С 2021 года реализуется второй этап проекта УЦН 2.0, согласно которого расширен перечень населенных пунктов (за счет включения в список сельских поселений с числом жителей от 100 до 500 человек), а также предоставления нового спектра услуг - мобильная голосовая связь четвертого поколения и скоростной беспроводной интернет (4G/LTE). По итогам прошлого года современными услугами связи обеспечены 25 сел и деревень Кузбасса.

https://ria.ru/20221125/internet-1834173965.html

https://ria.ru/20221205/kuzbass-1836467576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей цивилев, общество, копылово, кемеровская область