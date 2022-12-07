https://ria.ru/20221207/interesy-1837013042.html

Путин допустил борьбу за интересы России "всеми имеющимися средствами"

Путин допустил борьбу за интересы России "всеми имеющимися средствами" - РИА Новости, 07.12.2022

Путин допустил борьбу за интересы России "всеми имеющимися средствами"

Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, будет делать это разными способами, сначала мирными средствами, но если это не поможет - РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:07

2022-12-07T17:07

2022-12-07T18:20

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

политика

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837041987_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c094e734d3c12ff97b18a9c61346485.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, будет делать это разными способами, сначала мирными средствами, но если это не поможет - всеми имеющимися, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы сказали, что к людям Донбасса относятся как к людям второго сорта. Вы знаете, что хотел бы в этой связи заметить, для тех, кто должен следить за правами человека, а я только что сказал, с какими целями создавалось большинство их так называемых правозащитных организаций западных, для них люди вообще не имеют никакого (значения - ред.). Они не то, чтобы этих людей считают людьми второго сорта, они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование. Вот в чем все дело, в этом вся проблема и вся беда", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ после выступления Марины Ахмедовой.По его словам, "вот с этим мы имеем дело на сегодняшний день. Давно, на протяжении нашей истории имеем дело с этим, но сегодня это наиболее ярко проявляется"."Будем исходить из того, что есть. С нашей стороны может быть только один ответ – последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать, и пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем делать это разными способами и средствами, прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается, то будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", - сказал Путин.Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835831784.html

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836971780.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Россия продолжит вести последовательную борьбу за национальные интересы Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, будет делать это разными способами, сначала мирными средствами, но если это не поможет - всеми имеющимися, заявил президент РФ Владимир Путин. 2022-12-07T17:07 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика, донбасс