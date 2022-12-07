https://ria.ru/20221207/interesy-1837013042.html
Путин допустил борьбу за интересы России "всеми имеющимися средствами"
Путин допустил борьбу за интересы России "всеми имеющимися средствами" - РИА Новости, 07.12.2022
Путин допустил борьбу за интересы России "всеми имеющимися средствами"
Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, будет делать это разными способами, сначала мирными средствами, но если это не поможет - РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:07
2022-12-07T17:07
2022-12-07T18:20
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, будет делать это разными способами, сначала мирными средствами, но если это не поможет - всеми имеющимися, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы сказали, что к людям Донбасса относятся как к людям второго сорта. Вы знаете, что хотел бы в этой связи заметить, для тех, кто должен следить за правами человека, а я только что сказал, с какими целями создавалось большинство их так называемых правозащитных организаций западных, для них люди вообще не имеют никакого (значения - ред.). Они не то, чтобы этих людей считают людьми второго сорта, они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование. Вот в чем все дело, в этом вся проблема и вся беда", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ после выступления Марины Ахмедовой.По его словам, "вот с этим мы имеем дело на сегодняшний день. Давно, на протяжении нашей истории имеем дело с этим, но сегодня это наиболее ярко проявляется"."Будем исходить из того, что есть. С нашей стороны может быть только один ответ – последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать, и пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем делать это разными способами и средствами, прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается, то будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", - сказал Путин.Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835831784.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: Россия продолжит вести последовательную борьбу за национальные интересы
Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, будет делать это разными способами, сначала мирными средствами, но если это не поможет - всеми имеющимися, заявил президент РФ Владимир Путин.
2022-12-07T17:07
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, политика, донбасс
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Политика, Донбасс
17:07 07.12.2022 (обновлено: 18:20 07.12.2022)
Путин допустил борьбу за интересы России "всеми имеющимися средствами"
Путин заявил, что Россия продолжит вести последовательную борьбу за национальные интересы
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, будет делать это разными способами, сначала мирными средствами, но если это не поможет - всеми имеющимися, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы сказали, что к людям Донбасса
относятся как к людям второго сорта. Вы знаете, что хотел бы в этой связи заметить, для тех, кто должен следить за правами человека, а я только что сказал, с какими целями создавалось большинство их так называемых правозащитных организаций западных, для них люди вообще не имеют никакого (значения - ред.). Они не то, чтобы этих людей считают людьми второго сорта, они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование. Вот в чем все дело, в этом вся проблема и вся беда", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ после выступления Марины Ахмедовой.
По его словам, "вот с этим мы имеем дело на сегодняшний день. Давно, на протяжении нашей истории имеем дело с этим, но сегодня это наиболее ярко проявляется".
"Будем исходить из того, что есть. С нашей стороны может быть только один ответ – последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать, и пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем делать это разными способами и средствами, прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается, то будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", - сказал Путин.
Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.