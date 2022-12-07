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Высший религиозный орган Индонезии призвал "послать к черту" помощь США
Высший религиозный орган Индонезии призвал "послать к черту" помощь США - РИА Новости, 07.12.2022
Высший религиозный орган Индонезии призвал "послать к черту" помощь США
Глава Совета улемов, высшего религиозного органа Индонезии, Анвар Аббас призвал "послать к черту" помощь и инвестиции со стороны США, сообщается на портале... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:52
2022-12-07T13:52
2022-12-07T15:26
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава Совета улемов, высшего религиозного органа Индонезии, Анвар Аббас призвал "послать к черту" помощь и инвестиции со стороны США, сообщается на портале Detik.Во вторник Индонезия, вопреки предостережениям американского посла, приняла новый Уголовный кодекс, запрещающий секс между неженатыми партнерами. В стране также запрещены однополые браки. Так, в начале декабря Совет улемов отказал посланнику США по вопросам ЛГБТ Джессике Стерн в визите, а МИД страны сравнил ее с невежественным гостем.По данным издания, посол США Сунг И Ким отметил, что новый Уголовный кодекс может оказать негативное влияние на инвестиционный климат Индонезии, а также призвал страну уважать права представителей ЛГБТ.По его мнению, в требовании американского посла прозвучала неприкрытая угроза Индонезии. "Это заявление имеет явный угрожающий тон. Из слов посла ясно, что правительство США хочет заставить индонезийский народ терпеть практику ЛГБТ. А если правительство не захочет следовать этим догмам, то США, видите ли, не будут инвестировать в Индонезию", — пояснил глава Совета улемов.Он добавил, что сожалеет о таком отношении и взглядах со стороны правительства Соединенных Штатов, поскольку они отражают недружественное отношение, а также непризнание индонезийского народа суверенной и независимой нацией.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, индонезия, сша
13:52 07.12.2022 (обновлено: 15:26 07.12.2022)
Высший религиозный орган Индонезии призвал "послать к черту" помощь США
Глава Совета улемов Индонезии Аббас призвал "послать к черту" помощь и инвестиции США
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Глава Совета улемов, высшего религиозного органа Индонезии, Анвар Аббас призвал "послать к черту" помощь и инвестиции со стороны США, сообщается на портале Detik.
Во вторник Индонезия, вопреки предостережениям американского посла, приняла новый Уголовный кодекс, запрещающий секс между неженатыми партнерами. В стране также запрещены однополые браки. Так, в начале декабря Совет улемов отказал посланнику США по вопросам ЛГБТ Джессике Стерн в визите, а МИД страны сравнил ее с невежественным гостем.
По данным издания, посол США Сунг И Ким отметил, что новый Уголовный кодекс может оказать негативное влияние на инвестиционный климат Индонезии, а также призвал страну уважать права представителей ЛГБТ.
"Если Соединенные Штаты продолжают навязывать свое отношение и взгляды подобным образом, то мы должны сказать: к черту вашу помощь и инвестиции!" — заявил Аббас в ответ.
По его мнению, в требовании американского посла прозвучала неприкрытая угроза Индонезии.
"Это заявление имеет явный угрожающий тон. Из слов посла ясно, что правительство США хочет заставить индонезийский народ терпеть практику ЛГБТ. А если правительство не захочет следовать этим догмам, то США, видите ли, не будут инвестировать в Индонезию", — пояснил глава Совета улемов.
Он добавил, что сожалеет о таком отношении и взглядах со стороны правительства Соединенных Штатов, поскольку они отражают недружественное отношение, а также непризнание индонезийского народа суверенной и независимой нацией.