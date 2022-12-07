https://ria.ru/20221207/indoneziya-1836940238.html

Высший религиозный орган Индонезии призвал "послать к черту" помощь США

Высший религиозный орган Индонезии призвал "послать к черту" помощь США - РИА Новости, 07.12.2022

Высший религиозный орган Индонезии призвал "послать к черту" помощь США

Глава Совета улемов, высшего религиозного органа Индонезии, Анвар Аббас призвал "послать к черту" помощь и инвестиции со стороны США, сообщается на портале... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:52

2022-12-07T13:52

2022-12-07T15:26

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава Совета улемов, высшего религиозного органа Индонезии, Анвар Аббас призвал "послать к черту" помощь и инвестиции со стороны США, сообщается на портале Detik.Во вторник Индонезия, вопреки предостережениям американского посла, приняла новый Уголовный кодекс, запрещающий секс между неженатыми партнерами. В стране также запрещены однополые браки. Так, в начале декабря Совет улемов отказал посланнику США по вопросам ЛГБТ Джессике Стерн в визите, а МИД страны сравнил ее с невежественным гостем.По данным издания, посол США Сунг И Ким отметил, что новый Уголовный кодекс может оказать негативное влияние на инвестиционный климат Индонезии, а также призвал страну уважать права представителей ЛГБТ.По его мнению, в требовании американского посла прозвучала неприкрытая угроза Индонезии. "Это заявление имеет явный угрожающий тон. Из слов посла ясно, что правительство США хочет заставить индонезийский народ терпеть практику ЛГБТ. А если правительство не захочет следовать этим догмам, то США, видите ли, не будут инвестировать в Индонезию", — пояснил глава Совета улемов.Он добавил, что сожалеет о таком отношении и взглядах со стороны правительства Соединенных Штатов, поскольку они отражают недружественное отношение, а также непризнание индонезийского народа суверенной и независимой нацией.

https://ria.ru/20221128/lgbt-1834596995.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индонезия, сша