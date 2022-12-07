https://ria.ru/20221207/indoneziya-1836853075.html

Жертвами теракта в полицейском участке в Индонезии стали восемь человек

Жертвами теракта в полицейском участке в Индонезии стали восемь человек - РИА Новости, 07.12.2022

Жертвами теракта в полицейском участке в Индонезии стали восемь человек

Вооруженный ножом мужчина напал на полицейский участок в Индонезии, где после этого прогремели два взрыва, в результате погибли восемь человек, а также сам... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:54

2022-12-07T08:54

2022-12-07T08:54

в мире

индонезия

бандунг

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина напал на полицейский участок в Индонезии, где после этого прогремели два взрыва, в результате погибли восемь человек, а также сам нападавший, заявил глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Ибрагим Томпо.Как сообщает телеканал Kompas, утром в среду в здание полицейского участка в городе Бандунг вошел мужчина с ножом. Сразу после этого, по данным телеканала, мужчина привел в действие взрывное устройство. По сообщениям местной полиции, предполагаемый виновник теракта погиб.По словам Томпо, которые приводит Kompas TV, сейчас известно о восьми жертвах теракта, нападавший также погиб."Пожалуйста, сохраняйте спокойствие", - призывает Томпо.Уточняется, что несколько полицейских пострадали.

https://ria.ru/20220916/london-1817189945.html

https://ria.ru/20221205/germaniya-1836426815.html

индонезия

бандунг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, бандунг