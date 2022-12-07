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Жертвами теракта в полицейском участке в Индонезии стали восемь человек - РИА Новости, 07.12.2022
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Жертвами теракта в полицейском участке в Индонезии стали восемь человек
Жертвами теракта в полицейском участке в Индонезии стали восемь человек - РИА Новости, 07.12.2022
Жертвами теракта в полицейском участке в Индонезии стали восемь человек
Вооруженный ножом мужчина напал на полицейский участок в Индонезии, где после этого прогремели два взрыва, в результате погибли восемь человек, а также сам... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:54
2022-12-07T08:54
в мире
индонезия
бандунг
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина напал на полицейский участок в Индонезии, где после этого прогремели два взрыва, в результате погибли восемь человек, а также сам нападавший, заявил глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Ибрагим Томпо.Как сообщает телеканал Kompas, утром в среду в здание полицейского участка в городе Бандунг вошел мужчина с ножом. Сразу после этого, по данным телеканала, мужчина привел в действие взрывное устройство. По сообщениям местной полиции, предполагаемый виновник теракта погиб.По словам Томпо, которые приводит Kompas TV, сейчас известно о восьми жертвах теракта, нападавший также погиб."Пожалуйста, сохраняйте спокойствие", - призывает Томпо.Уточняется, что несколько полицейских пострадали.
https://ria.ru/20220916/london-1817189945.html
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в мире, индонезия, бандунг
В мире, Индонезия, Бандунг
08:54 07.12.2022
 
Жертвами теракта в полицейском участке в Индонезии стали восемь человек

В Индонезии вооруженный ножом мужчина напал на полицейский участок, погибли восемь человек

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина напал на полицейский участок в Индонезии, где после этого прогремели два взрыва, в результате погибли восемь человек, а также сам нападавший, заявил глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Ибрагим Томпо.
Как сообщает телеканал Kompas, утром в среду в здание полицейского участка в городе Бандунг вошел мужчина с ножом. Сразу после этого, по данным телеканала, мужчина привел в действие взрывное устройство. По сообщениям местной полиции, предполагаемый виновник теракта погиб.
Полицейские на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 11:06
В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских
По словам Томпо, которые приводит Kompas TV, сейчас известно о восьми жертвах теракта, нападавший также погиб.
"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие", - призывает Томпо.
Уточняется, что несколько полицейских пострадали.
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