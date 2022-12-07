https://ria.ru/20221207/himars-1836926642.html

В ДНР уничтожили боевую машину системы HIMARS и 48 снарядов к ней

В ДНР уничтожили боевую машину системы HIMARS и 48 снарядов к ней - РИА Новости, 07.12.2022

В ДНР уничтожили боевую машину системы HIMARS и 48 снарядов к ней

ВС РФ ударом по пункту восстановления украинской техники в районе Малотарановки в ДНР уничтожили боевую машину системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:02

2022-12-07T13:02

2022-12-07T13:11

специальная военная операция на украине

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россия

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. ВС РФ ударом по пункту восстановления украинской техники в районе Малотарановки в ДНР уничтожили боевую машину системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней, сообщили в Минобороны России."В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20221202/pvo-1835809057.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр