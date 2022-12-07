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В ДНР уничтожили боевую машину системы HIMARS и 48 снарядов к ней - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/himars-1836926642.html
В ДНР уничтожили боевую машину системы HIMARS и 48 снарядов к ней
В ДНР уничтожили боевую машину системы HIMARS и 48 снарядов к ней - РИА Новости, 07.12.2022
В ДНР уничтожили боевую машину системы HIMARS и 48 снарядов к ней
ВС РФ ударом по пункту восстановления украинской техники в районе Малотарановки в ДНР уничтожили боевую машину системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:02
2022-12-07T13:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. ВС РФ ударом по пункту восстановления украинской техники в районе Малотарановки в ДНР уничтожили боевую машину системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней, сообщили в Минобороны России."В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней", - отметили в Минобороны.
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донецкая народная республика, россия, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:02 07.12.2022 (обновлено: 13:11 07.12.2022)
 
В ДНР уничтожили боевую машину системы HIMARS и 48 снарядов к ней

Минобороны: в ДНР уничтожили боевую машину системы HIMARS и 48 снарядов к ней

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. ВС РФ ударом по пункту восстановления украинской техники в районе Малотарановки в ДНР уничтожили боевую машину системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней, сообщили в Минобороны России.
"В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней", - отметили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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