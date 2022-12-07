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Грузоперевозки между Астраханской областью и Азербайджаном выросли в 4 раза - РИА Новости, 12.12.2022
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Грузоперевозки между Астраханской областью и Азербайджаном выросли в 4 раза
Грузоперевозки между Астраханской областью и Азербайджаном выросли в 4 раза - РИА Новости, 12.12.2022
Грузоперевозки между Астраханской областью и Азербайджаном выросли в 4 раза
Объем грузоперевозок между Астраханской областью и Азербайджаном по итогам января-сентября текущего года увеличился в 4 раза, заявил губернатор этого... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-07T14:46
2022-12-12T17:57
астраханская область
азербайджан
игорь бабушкин
ильхам алиев
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БАКУ, 7 дек – РИА Новости. Объем грузоперевозок между Астраханской областью и Азербайджаном по итогам января-сентября текущего года увеличился в 4 раза, заявил губернатор этого российского региона Игорь Бабушкин.Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря принял в Баку делегацию во главе с губернатором Астраханской области."Увеличение грузоперевозок в 4 раза по итогам девяти месяцев этого года является хорошим показателем отношений между Астраханским краем и Азербайджаном. Мы также расширяем ассортименты экспортной и импортной продукции. ... Сотрудничество между Астраханской областью и Азербайджаном способствует расширению азербайджано-российских связей", - сказал Бабушкин в ходе встречи.
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астраханская область, азербайджан, игорь бабушкин, ильхам алиев
Астраханская область, Азербайджан, Игорь Бабушкин, Ильхам Алиев
14:46 07.12.2022 (обновлено: 17:57 12.12.2022)
 

Грузоперевозки между Астраханской областью и Азербайджаном выросли в 4 раза

© Фото : Telegram-канал пресс-службы Губернатора АОРабочая встреча Игоря Бабушкина и Ильхама Алиева в Баку
Рабочая встреча Игоря Бабушкина и Ильхама Алиева в Баку - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Telegram-канал пресс-службы Губернатора АО
Рабочая встреча Игоря Бабушкина и Ильхама Алиева в Баку
Читать ria.ru в
БАКУ, 7 дек – РИА Новости. Объем грузоперевозок между Астраханской областью и Азербайджаном по итогам января-сентября текущего года увеличился в 4 раза, заявил губернатор этого российского региона Игорь Бабушкин.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря принял в Баку делегацию во главе с губернатором Астраханской области.
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"Увеличение грузоперевозок в 4 раза по итогам девяти месяцев этого года является хорошим показателем отношений между Астраханским краем и Азербайджаном. Мы также расширяем ассортименты экспортной и импортной продукции. ... Сотрудничество между Астраханской областью и Азербайджаном способствует расширению азербайджано-российских связей", - сказал Бабушкин в ходе встречи.
 
Астраханская областьАзербайджанИгорь БабушкинИльхам Алиев
 
 
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