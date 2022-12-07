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Грузоперевозки между Астраханской областью и Азербайджаном выросли в 4 раза
Грузоперевозки между Астраханской областью и Азербайджаном выросли в 4 раза - РИА Новости, 12.12.2022
Грузоперевозки между Астраханской областью и Азербайджаном выросли в 4 раза
Объем грузоперевозок между Астраханской областью и Азербайджаном по итогам января-сентября текущего года увеличился в 4 раза, заявил губернатор этого... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-07T14:46
2022-12-07T14:46
2022-12-12T17:57
астраханская область
азербайджан
игорь бабушкин
ильхам алиев
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БАКУ, 7 дек – РИА Новости. Объем грузоперевозок между Астраханской областью и Азербайджаном по итогам января-сентября текущего года увеличился в 4 раза, заявил губернатор этого российского региона Игорь Бабушкин.Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря принял в Баку делегацию во главе с губернатором Астраханской области."Увеличение грузоперевозок в 4 раза по итогам девяти месяцев этого года является хорошим показателем отношений между Астраханским краем и Азербайджаном. Мы также расширяем ассортименты экспортной и импортной продукции. ... Сотрудничество между Астраханской областью и Азербайджаном способствует расширению азербайджано-российских связей", - сказал Бабушкин в ходе встречи.
https://ria.ru/20221111/kinoteatr-1830931210.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, азербайджан, игорь бабушкин, ильхам алиев
Астраханская область, Азербайджан, Игорь Бабушкин, Ильхам Алиев