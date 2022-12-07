https://ria.ru/20221207/gripp-1837085909.html

Попова рассказала, можно ли заразиться двумя штаммами гриппа одновременно

Попова рассказала, можно ли заразиться двумя штаммами гриппа одновременно - РИА Новости, 07.12.2022

Попова рассказала, можно ли заразиться двумя штаммами гриппа одновременно

Заразиться двумя штаммами гриппа одновременно возможно, такие случаи описаны, но их немного, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T22:32

2022-12-07T22:32

2022-12-07T22:32

общество

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

грипп

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заразиться двумя штаммами гриппа одновременно возможно, такие случаи описаны, но их немного, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Заразиться можно, такие случаи описаны, их не так много. Клиника будет такая, какую будет вызывать превалирующий вирус, попавший в организм", - сказала Попова на вопрос о возможности заразиться двумя штаммами гриппа одновременно в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20221207/gripp-1837073386.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп