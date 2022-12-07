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Попова рассказала, можно ли заразиться двумя штаммами гриппа одновременно - РИА Новости, 07.12.2022
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Попова рассказала, можно ли заразиться двумя штаммами гриппа одновременно
Попова рассказала, можно ли заразиться двумя штаммами гриппа одновременно - РИА Новости, 07.12.2022
Попова рассказала, можно ли заразиться двумя штаммами гриппа одновременно
Заразиться двумя штаммами гриппа одновременно возможно, такие случаи описаны, но их немного, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:32
2022-12-07T22:32
общество
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заразиться двумя штаммами гриппа одновременно возможно, такие случаи описаны, но их немного, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Заразиться можно, такие случаи описаны, их не так много. Клиника будет такая, какую будет вызывать превалирующий вирус, попавший в организм", - сказала Попова на вопрос о возможности заразиться двумя штаммами гриппа одновременно в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20221207/gripp-1837073386.html
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общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп
22:32 07.12.2022
 
Попова рассказала, можно ли заразиться двумя штаммами гриппа одновременно

Глава Роспотребнадзора Попова: заразиться двумя штаммами гриппа одновременно возможно

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заразиться двумя штаммами гриппа одновременно возможно, такие случаи описаны, но их немного, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Заразиться можно, такие случаи описаны, их не так много. Клиника будет такая, какую будет вызывать превалирующий вирус, попавший в организм", - сказала Попова на вопрос о возможности заразиться двумя штаммами гриппа одновременно в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 20:58
В Россию пришел самый серьезный вариант гриппа, предупредила Попова
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Грипп
 
 
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