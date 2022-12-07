https://ria.ru/20221207/gripp-1837085909.html
Попова рассказала, можно ли заразиться двумя штаммами гриппа одновременно
Попова рассказала, можно ли заразиться двумя штаммами гриппа одновременно - РИА Новости, 07.12.2022
Попова рассказала, можно ли заразиться двумя штаммами гриппа одновременно
Заразиться двумя штаммами гриппа одновременно возможно, такие случаи описаны, но их немного, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:32
2022-12-07T22:32
2022-12-07T22:32
общество
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заразиться двумя штаммами гриппа одновременно возможно, такие случаи описаны, но их немного, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Заразиться можно, такие случаи описаны, их не так много. Клиника будет такая, какую будет вызывать превалирующий вирус, попавший в организм", - сказала Попова на вопрос о возможности заразиться двумя штаммами гриппа одновременно в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20221207/gripp-1837073386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп
Попова рассказала, можно ли заразиться двумя штаммами гриппа одновременно
Глава Роспотребнадзора Попова: заразиться двумя штаммами гриппа одновременно возможно