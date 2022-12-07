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Курсант "Муравьев-Амурский" принят на госслужбу в Минвостокразвития РФ - РИА Новости, 07.12.2022
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Курсант "Муравьев-Амурский" принят на госслужбу в Минвостокразвития РФ
Курсант "Муравьев-Амурский" принят на госслужбу в Минвостокразвития РФ - РИА Новости, 07.12.2022
Курсант "Муравьев-Амурский" принят на госслужбу в Минвостокразвития РФ
Участник программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока Владимир Лущинский назначен на должность заместителя директора департамента по развитию РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:51
2022-12-07T11:51
россия
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
муравьев-амурский 2030
сколково
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Участник программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока Владимир Лущинский назначен на должность заместителя директора департамента по развитию Арктической зоны РФ и инфраструктурных проектов Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-офис программы.Лущинский будет заниматься проектами по созданию цифровой платформы ФГИС "Северный Завоз" и "Локальная генерация энергии" в Арктической зоне России."Назначение в Минвостокразвития - это результат слаженной работы наставника и курсанта, образовательных мероприятий и индивидуального сопровождения на всех этапах - тех принципов, которые мы закладываем в программу", - сказала руководитель программы "Муравьев – Амурский 2030" Юлия Руденко, слова которой цитирует пресс-офис программы.Руденко выразила уверенность, что полученные опыт и знания, энергия и мотивация помогут в решении поставленных задач.Пресс-офис напоминает, что ранее Лущинский прошел стажировку в Минвостокразвития России, где под кураторством наставников – заместителей министра изучал специфику работы федеральных органов власти и их отдельных структур, систему внутреннего взаимодействия, погружаясь в отраслевые вопросы.В рамках программы "Муравьев – Амурский 2030" курсант изучает тему эффективного использования малой авиации на Дальнем Востоке. В составе группы "Малая авиация" закончил модуль-стажировку в Магаданской области, где участники прорабатывали обоснования для выделения нового подвида гражданской авиации - малой авиации, определения мер для развития инфраструктуры и сервисов и повышения рентабельности бизнеса авиакомпаний, осуществляющих грузопассажирские перевозки на местных авиамаршрутах Дальнего Востока и знакомились с деятельностью региональной управленческой команды.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве со Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.
https://ria.ru/20221202/etap-1835900218.html
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60
россия, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, муравьев-амурский 2030, сколково
Россия, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, Муравьев-Амурский 2030, Сколково
11:51 07.12.2022
 

Курсант "Муравьев-Амурский" принят на госслужбу в Минвостокразвития РФ

© Фото : пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030"Участник программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока Владимир Лущинский
Участник программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока Владимир Лущинский - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030"
Участник программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока Владимир Лущинский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Участник программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока Владимир Лущинский назначен на должность заместителя директора департамента по развитию Арктической зоны РФ и инфраструктурных проектов Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-офис программы.
Лущинский будет заниматься проектами по созданию цифровой платформы ФГИС "Северный Завоз" и "Локальная генерация энергии" в Арктической зоне России.
Завершился очередной этап программы Муравьев-Амурский 2030
2 декабря, 15:19
Завершился очередной этап программы "Муравьев-Амурский 2030"
"Назначение в Минвостокразвития - это результат слаженной работы наставника и курсанта, образовательных мероприятий и индивидуального сопровождения на всех этапах - тех принципов, которые мы закладываем в программу", - сказала руководитель программы "Муравьев – Амурский 2030" Юлия Руденко, слова которой цитирует пресс-офис программы.
Руденко выразила уверенность, что полученные опыт и знания, энергия и мотивация помогут в решении поставленных задач.
Пресс-офис напоминает, что ранее Лущинский прошел стажировку в Минвостокразвития России, где под кураторством наставников – заместителей министра изучал специфику работы федеральных органов власти и их отдельных структур, систему внутреннего взаимодействия, погружаясь в отраслевые вопросы.
Курсанты Муравьев-Амурского встретились с главой Минвостокразвития - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 11:18
Курсанты "Муравьев-Амурского" встретились с главой Минвостокразвития
В рамках программы "Муравьев – Амурский 2030" курсант изучает тему эффективного использования малой авиации на Дальнем Востоке. В составе группы "Малая авиация" закончил модуль-стажировку в Магаданской области, где участники прорабатывали обоснования для выделения нового подвида гражданской авиации - малой авиации, определения мер для развития инфраструктуры и сервисов и повышения рентабельности бизнеса авиакомпаний, осуществляющих грузопассажирские перевозки на местных авиамаршрутах Дальнего Востока и знакомились с деятельностью региональной управленческой команды.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве со Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.
 
РоссияДальний ВостокДальневосточный федеральный университетМуравьев-Амурский 2030Сколково
 
 
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