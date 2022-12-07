https://ria.ru/20221207/gossluzhba-1836898517.html

Курсант "Муравьев-Амурский" принят на госслужбу в Минвостокразвития РФ

Курсант "Муравьев-Амурский" принят на госслужбу в Минвостокразвития РФ - РИА Новости, 07.12.2022

Курсант "Муравьев-Амурский" принят на госслужбу в Минвостокразвития РФ

Участник программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока Владимир Лущинский назначен на должность заместителя директора департамента по развитию РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:51

2022-12-07T11:51

2022-12-07T11:51

россия

дальний восток

дальневосточный федеральный университет

муравьев-амурский 2030

сколково

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Участник программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока Владимир Лущинский назначен на должность заместителя директора департамента по развитию Арктической зоны РФ и инфраструктурных проектов Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-офис программы.Лущинский будет заниматься проектами по созданию цифровой платформы ФГИС "Северный Завоз" и "Локальная генерация энергии" в Арктической зоне России."Назначение в Минвостокразвития - это результат слаженной работы наставника и курсанта, образовательных мероприятий и индивидуального сопровождения на всех этапах - тех принципов, которые мы закладываем в программу", - сказала руководитель программы "Муравьев – Амурский 2030" Юлия Руденко, слова которой цитирует пресс-офис программы.Руденко выразила уверенность, что полученные опыт и знания, энергия и мотивация помогут в решении поставленных задач.Пресс-офис напоминает, что ранее Лущинский прошел стажировку в Минвостокразвития России, где под кураторством наставников – заместителей министра изучал специфику работы федеральных органов власти и их отдельных структур, систему внутреннего взаимодействия, погружаясь в отраслевые вопросы.В рамках программы "Муравьев – Амурский 2030" курсант изучает тему эффективного использования малой авиации на Дальнем Востоке. В составе группы "Малая авиация" закончил модуль-стажировку в Магаданской области, где участники прорабатывали обоснования для выделения нового подвида гражданской авиации - малой авиации, определения мер для развития инфраструктуры и сервисов и повышения рентабельности бизнеса авиакомпаний, осуществляющих грузопассажирские перевозки на местных авиамаршрутах Дальнего Востока и знакомились с деятельностью региональной управленческой команды.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве со Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.

https://ria.ru/20221202/etap-1835900218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, муравьев-амурский 2030, сколково