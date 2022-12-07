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ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/gorlovka-1837045363.html
ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 07.12.2022
ВСУ обстреляли Горловку
Украинские войска дважды за пять минут обстреляли Горловку, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:26
2022-12-07T18:34
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска дважды за пять минут обстреляли Горловку, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 17.55 - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале в последствии сообщил, что при обстреле была повреждена линия электропередачи, питающая поселок шахты имени Калинина, в результате чего он был обесточен. Также был поврежден детский сад в поселке шахты имени Изотова.Кроме того, в 17.11 ведомство зафиксировало обстрел Киевского района Донецка, в ходе которого по городу было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1837035973.html
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
18:26 07.12.2022 (обновлено: 18:34 07.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Горловку

Украинские войска дважды за пять минут обстреляли Горловку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОбломок снаряда
Обломок снаряда - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска дважды за пять минут обстреляли Горловку, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 17.55 - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.
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Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале в последствии сообщил, что при обстреле была повреждена линия электропередачи, питающая поселок шахты имени Калинина, в результате чего он был обесточен. Также был поврежден детский сад в поселке шахты имени Изотова.
Кроме того, в 17.11 ведомство зафиксировало обстрел Киевского района Донецка, в ходе которого по городу было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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