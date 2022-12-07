https://ria.ru/20221207/glonass-1836838445.html

"Эра-Глонасс" сообщил о росте подключений иностранных автомобилей

"Эра-Глонасс" сообщил о росте подключений иностранных автомобилей - РИА Новости, 07.12.2022

"Эра-Глонасс" сообщил о росте подключений иностранных автомобилей

"Эра-Глонасс" фиксирует рост подключений к системе экстренного реагирования автомобилей, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта, по сравнению с... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T03:32

2022-12-07T03:32

2022-12-07T03:32

экономика

россия

глонасс (система навигации)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Эра-Глонасс" фиксирует рост подключений к системе экстренного реагирования автомобилей, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта, по сравнению с октябрем и ноябрем динамика увеличилась почти в 7 раз, до 200 машин в сутки, сообщили РИА Новости в АО "Глонасс" (оператор "Эра Глонасс")Все ввозимые из-за границы автомобили должны оснащаться кнопками SOS, которые подключаются к системе "Эра-Глонасс". Летом на это правило вводилось послабление для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (действовало до 1 октября) и частных лиц (действует до 1 февраля 2023 года)."В первые дни декабря зафиксирован рост показателя: в среднем ежедневно 200 машин проходит идентификацию в системе. Опрос импортеров и дилеров показал, что в январе-феврале будущего года ожидается увеличение установки устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) на ввозимые машины в рамках параллельного импорта до 5 тысяч в месяц", - рассказали в АО "Глонасс". В пресс-службе уточнили, что по сравнению с октябрем и ноябрем динамика увеличилась в 7 раз."За два месяца к госинформсистеме "Эра-Глонасс" подключено более 2 тысяч автомобилей, ввезенных в Россию в рамках параллельного импорта. Такой объем установки кнопок SOS зафиксирован, начиная с 1 октября, с момента возвращения порядка, по которому юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при ввозе на территорию России автомобилей необходимо оснащать их устройствами вызова экстренных оперативных служб", - уточнили в компанииВ АО "Глонасс" также напомнили, что в системе экстренного реагирования сейчас зарегистрировано более 9,1 миллиона автомобилей. Благодаря "Эра-Глонасс" экстренные службы в считанные секунды после аварии получают точные координаты автомобиля, что ускоряет реагирование и поиск пострадавших, увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.

https://ria.ru/20221123/moskvich-1833612850.html

https://ria.ru/20221206/kontrol-1836622400.html

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экономика, россия, глонасс (система навигации)