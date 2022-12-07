https://ria.ru/20221207/globalizatsiya-1836907644.html
Глобализация по-американски закончилась, заявил Лавров
Глобализация по-американски закончилась, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2022
Глобализация по-американски закончилась, заявил Лавров
Глобализация по-американски закончилась, выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:03
2022-12-07T12:03
2022-12-07T12:17
в мире
сергей лавров
россия
брикс
шос
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глобализация по-американски закончилась, выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он отметил, что Россия не хочет оставаться в иллюзиях, что Запад, "доказавший свою полную ненадежность, недоговороспособность и лживость", будет добросовестно участвовать процессах глобализации, которые он сам создал, и не будет ими злоупотреблять."Глобализация по-американски закончилась. Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система - и финансовая, и логистическая, которая не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров", - сказал Лавров в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".По его словам, у России есть настоящие партнеры в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ.
https://ria.ru/20221207/biolaboratorii-1836910604.html
https://ria.ru/20221027/globalizatsiya-1827290657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, брикс, шос, евразийский экономический союз
В мире, Сергей Лавров, Россия, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз
12:03 07.12.2022 (обновлено: 12:17 07.12.2022)
Глобализация по-американски закончилась, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: глобализация по-американски закончилась, выстраивается новая система