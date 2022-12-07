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Глобализация по-американски закончилась, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2022
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Глобализация по-американски закончилась, заявил Лавров
Глобализация по-американски закончилась, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2022
Глобализация по-американски закончилась, заявил Лавров
Глобализация по-американски закончилась, выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:03
2022-12-07T12:17
в мире
сергей лавров
россия
брикс
шос
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глобализация по-американски закончилась, выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он отметил, что Россия не хочет оставаться в иллюзиях, что Запад, "доказавший свою полную ненадежность, недоговороспособность и лживость", будет добросовестно участвовать процессах глобализации, которые он сам создал, и не будет ими злоупотреблять."Глобализация по-американски закончилась. Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система - и финансовая, и логистическая, которая не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров", - сказал Лавров в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".По его словам, у России есть настоящие партнеры в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ.
https://ria.ru/20221207/biolaboratorii-1836910604.html
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в мире, сергей лавров, россия, брикс, шос, евразийский экономический союз
В мире, Сергей Лавров, Россия, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз
12:03 07.12.2022 (обновлено: 12:17 07.12.2022)
 
Глобализация по-американски закончилась, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: глобализация по-американски закончилась, выстраивается новая система

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глобализация по-американски закончилась, выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что Россия не хочет оставаться в иллюзиях, что Запад, "доказавший свою полную ненадежность, недоговороспособность и лживость", будет добросовестно участвовать процессах глобализации, которые он сам создал, и не будет ими злоупотреблять.
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Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке
"Глобализация по-американски закончилась. Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система - и финансовая, и логистическая, которая не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров", - сказал Лавров в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".
По его словам, у России есть настоящие партнеры в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Путин назвал западную модель глобализации неоколониальной
 
В миреСергей ЛавровРоссияБРИКСШОСЕвразийский экономический союз
 
 
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