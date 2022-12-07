https://ria.ru/20221207/globalizatsiya-1836907644.html

Глобализация по-американски закончилась, заявил Лавров

Глобализация по-американски закончилась, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2022

Глобализация по-американски закончилась, заявил Лавров

Глобализация по-американски закончилась, выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:03

2022-12-07T12:03

2022-12-07T12:17

в мире

сергей лавров

россия

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шос

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глобализация по-американски закончилась, выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он отметил, что Россия не хочет оставаться в иллюзиях, что Запад, "доказавший свою полную ненадежность, недоговороспособность и лживость", будет добросовестно участвовать процессах глобализации, которые он сам создал, и не будет ими злоупотреблять."Глобализация по-американски закончилась. Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система - и финансовая, и логистическая, которая не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров", - сказал Лавров в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".По его словам, у России есть настоящие партнеры в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ.

https://ria.ru/20221207/biolaboratorii-1836910604.html

https://ria.ru/20221027/globalizatsiya-1827290657.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, брикс, шос, евразийский экономический союз