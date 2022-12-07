https://ria.ru/20221207/geroi-1836968585.html
Путин вручит Героям России медали "Золотая Звезда"
Путин вручит Героям России медали "Золотая Звезда" - РИА Новости, 07.12.2022
Путин вручит Героям России медали "Золотая Звезда"
Президент России Владимир Путин в четверг в Кремлевском дворце вручит Героям России медали "Золотая звезда", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:21
2022-12-07T15:21
2022-12-07T15:23
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владимир путин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Кремлевском дворце вручит Героям России медали "Золотая звезда", сообщает пресс-служба Кремля."Накануне Дня Героев Отечества Владимир Путин вручит Героям России медали "Золотая звезда". На торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что традиция чествования Героев Отечества возобновлена в соответствии с указанием президента в 2013 году.
https://ria.ru/20221207/orden-1836880503.html
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россия, общество, владимир путин, олимпийские игры
Россия, Общество, Владимир Путин, Олимпийские игры
15:21 07.12.2022 (обновлено: 15:23 07.12.2022)
Путин вручит Героям России медали "Золотая Звезда"
Путин вручит Героям России медали "Золотая Звезда" 8 декабря в Кремлевском дворце