https://ria.ru/20221207/geroi-1836968585.html

Путин вручит Героям России медали "Золотая Звезда"

Путин вручит Героям России медали "Золотая Звезда" - РИА Новости, 07.12.2022

Путин вручит Героям России медали "Золотая Звезда"

Президент России Владимир Путин в четверг в Кремлевском дворце вручит Героям России медали "Золотая звезда", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:21

2022-12-07T15:21

2022-12-07T15:23

россия

общество

владимир путин

олимпийские игры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Кремлевском дворце вручит Героям России медали "Золотая звезда", сообщает пресс-служба Кремля."Накануне Дня Героев Отечества Владимир Путин вручит Героям России медали "Золотая звезда". На торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что традиция чествования Героев Отечества возобновлена в соответствии с указанием президента в 2013 году.

https://ria.ru/20221207/orden-1836880503.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, владимир путин, олимпийские игры