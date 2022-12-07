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Героев спецоперации включат в учебники истории - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/geroi-1836937363.html
Героев спецоперации включат в учебники истории
Героев спецоперации включат в учебники истории - РИА Новости, 07.12.2022
Героев спецоперации включат в учебники истории
Героев спецоперации включат в школьные учебники истории, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:42
2022-12-07T16:37
специальная военная операция на украине
общество
сергей кравцов
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Героев спецоперации включат в школьные учебники истории, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Министр уточнил, что вопрос о том, каких конкретно героев включат в учебники, решат на форуме "Школа Героев". Он пройдет 9 декабря в Музее Победы.На прошлой неделе Кравцов сообщил, что раздел о спецоперации на Украине добавят в учебники истории. Уже сейчас соответствующие разделы в обязательном порядке есть в новых программах по предмету. Министр добавил, что подписал их и направил в Минюст.В конце октября "понимание причин и следствий российской специальной военной операции на Украине" включили в требования к предметным результатам освоения базового курса истории для старшеклассников.Школьники 11-х классов на уроках "История России" поговорят о государственном перевороте на Украине 2014 года и позиции Москвы, воссоединении Крыма и Севастополя с Россией и его международных последствиях. Старшеклассники обсудят с учителями Минские соглашения по Донбассу и гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР, а также введение США и их союзниками политических и экономических санкций против Москвы и их последствия.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220831/shkoly-1813506926.html
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общество, сергей кравцов, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Кравцов, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:42 07.12.2022 (обновлено: 16:37 07.12.2022)
 
Героев спецоперации включат в учебники истории

Министр просвещения Кравцов сообщил, что героев спецоперации включат в учебники истории

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Героев спецоперации включат в школьные учебники истории, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Уже большая работа ведется, мы в том числе в "Разговоры о важном" эту тему включили", — сказал он.
Министр уточнил, что вопрос о том, каких конкретно героев включат в учебники, решат на форуме "Школа Героев". Он пройдет 9 декабря в Музее Победы.
На прошлой неделе Кравцов сообщил, что раздел о спецоперации на Украине добавят в учебники истории. Уже сейчас соответствующие разделы в обязательном порядке есть в новых программах по предмету. Министр добавил, что подписал их и направил в Минюст.
В конце октября "понимание причин и следствий российской специальной военной операции на Украине" включили в требования к предметным результатам освоения базового курса истории для старшеклассников.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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