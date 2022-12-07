13:42 07.12.2022 (обновлено: 16:37 07.12.2022)
Героев спецоперации включат в учебники истории
Министр просвещения Кравцов сообщил, что героев спецоперации включат в учебники истории
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Героев спецоперации включат в школьные учебники истории, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Уже большая работа ведется, мы в том числе в "Разговоры о важном" эту тему включили", — сказал он.
Министр уточнил, что вопрос о том, каких конкретно героев включат в учебники, решат на форуме "Школа Героев". Он пройдет 9 декабря в Музее Победы.
На прошлой неделе Кравцов сообщил, что раздел о спецоперации на Украине добавят в учебники истории. Уже сейчас соответствующие разделы в обязательном порядке есть в новых программах по предмету. Министр добавил, что подписал их и направил в Минюст.
В конце октября "понимание причин и следствий российской специальной военной операции на Украине" включили в требования к предметным результатам освоения базового курса истории для старшеклассников.
31 августа, 17:29Крымским школам будут присваивать имена участников спецоперации
Школьники 11-х классов на уроках "История России" поговорят о государственном перевороте на Украине 2014 года и позиции Москвы, воссоединении Крыма и Севастополя с Россией и его международных последствиях. Старшеклассники обсудят с учителями Минские соглашения по Донбассу и гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР, а также введение США и их союзниками политических и экономических санкций против Москвы и их последствия.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.