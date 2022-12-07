https://ria.ru/20221207/germaniya-1836949846.html

В Германии по делу о перевороте задержали двух граждан Австрии, пишут СМИ

В Германии по делу о перевороте задержали двух граждан Австрии, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022

В Германии по делу о перевороте задержали двух граждан Австрии, пишут СМИ

Два гражданина Австрии задержаны по делу о планируемом захвате власти в Германии, сообщила со ссылкой на собственную информацию газета Kurier. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:26

2022-12-07T14:26

2022-12-07T14:47

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ВЕНА, 7 дек - РИА Новости. Два гражданина Австрии задержаны по делу о планируемом захвате власти в Германии, сообщила со ссылкой на собственную информацию газета Kurier.Речь идет о жителях федеральных земель Верхняя Австрия и Тироля. Обыски также прошли в Нижней Австрии.Ранее в генпрокуратуре Германии сообщили, что в среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. К "военному крылу" объединения, согласно сообщению, относятся 14 из 25 задержанных, среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора, по данным ведомства, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.По информации генпрокуратуры ФРГ, задержания по делу о заговоре прошли также в Австрии и в Италии.

https://ria.ru/20221207/adg-1836937264.html

https://ria.ru/20221207/germaniya-1836936356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, австрия, верхняя австрия