Рейтинг@Mail.ru
В Германии по делу о перевороте задержали двух граждан Австрии, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/germaniya-1836949846.html
В Германии по делу о перевороте задержали двух граждан Австрии, пишут СМИ
В Германии по делу о перевороте задержали двух граждан Австрии, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022
В Германии по делу о перевороте задержали двух граждан Австрии, пишут СМИ
Два гражданина Австрии задержаны по делу о планируемом захвате власти в Германии, сообщила со ссылкой на собственную информацию газета Kurier. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:26
2022-12-07T14:47
в мире
германия
австрия
верхняя австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836947128_0:653:2479:2048_1920x0_80_0_0_79370ad8b56c926f7ab6ab373bcd0d94.jpg
ВЕНА, 7 дек - РИА Новости. Два гражданина Австрии задержаны по делу о планируемом захвате власти в Германии, сообщила со ссылкой на собственную информацию газета Kurier.Речь идет о жителях федеральных земель Верхняя Австрия и Тироля. Обыски также прошли в Нижней Австрии.Ранее в генпрокуратуре Германии сообщили, что в среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. К "военному крылу" объединения, согласно сообщению, относятся 14 из 25 задержанных, среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора, по данным ведомства, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.По информации генпрокуратуры ФРГ, задержания по делу о заговоре прошли также в Австрии и в Италии.
https://ria.ru/20221207/adg-1836937264.html
https://ria.ru/20221207/germaniya-1836936356.html
германия
австрия
верхняя австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836947128_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c95d077556d9a7d424339e7af3d1d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, австрия, верхняя австрия
В мире, Германия, Австрия, Верхняя Австрия
14:26 07.12.2022 (обновлено: 14:47 07.12.2022)
 
В Германии по делу о перевороте задержали двух граждан Австрии, пишут СМИ

Kurier: по делу о попытке переворота в Германии задержали двух граждан Австрии

© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZСотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии
Сотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
Сотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии
Читать ria.ru в
ВЕНА, 7 дек - РИА Новости. Два гражданина Австрии задержаны по делу о планируемом захвате власти в Германии, сообщила со ссылкой на собственную информацию газета Kurier.
Речь идет о жителях федеральных земель Верхняя Австрия и Тироля. Обыски также прошли в Нижней Австрии.
Сотрудники немецкой полиции в районе Бад-Лобенштайна во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
13:42
СМИ: в ФРГ задержали экс-депутата от партии АдГ после попытки госпереворота
Ранее в генпрокуратуре Германии сообщили, что в среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. К "военному крылу" объединения, согласно сообщению, относятся 14 из 25 задержанных, среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора, по данным ведомства, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.
По информации генпрокуратуры ФРГ, задержания по делу о заговоре прошли также в Австрии и в Италии.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
13:37
Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии
 
В миреГерманияАвстрияВерхняя Австрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала