14:26 07.12.2022 (обновлено: 14:47 07.12.2022)
В Германии по делу о перевороте задержали двух граждан Австрии, пишут СМИ
Kurier: по делу о попытке переворота в Германии задержали двух граждан Австрии
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZСотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии
Сотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии
ВЕНА, 7 дек - РИА Новости. Два гражданина Австрии задержаны по делу о планируемом захвате власти в Германии, сообщила со ссылкой на собственную информацию газета Kurier.
Речь идет о жителях федеральных земель Верхняя Австрия и Тироля. Обыски также прошли в Нижней Австрии.
Ранее в генпрокуратуре Германии сообщили, что в среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. К "военному крылу" объединения, согласно сообщению, относятся 14 из 25 задержанных, среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора, по данным ведомства, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.
По информации генпрокуратуры ФРГ, задержания по делу о заговоре прошли также в Австрии и в Италии.