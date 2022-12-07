https://ria.ru/20221207/germaniya-1836873704.html
Россиянку задержали по подозрению в подготовке госпереворота в Германии
Россиянку задержали по подозрению в подготовке госпереворота в Германии - РИА Новости, 07.12.2022
Россиянку задержали по подозрению в подготовке госпереворота в Германии
Гражданка России Виталия Б., задержанная в Германии в рамках операции против планировавшей госпереворот террористической организации, подозревается в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:17
2022-12-07T10:17
2022-12-07T13:54
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германия
россия
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БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Гражданка России Виталия Б., задержанная в Германии в рамках операции против планировавшей госпереворот террористической организации, подозревается в установлении контакта между лидером заговора и представителями России, при этом указаний на поддержку заговорщиков представителями России нет, говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ.По данным ведомства, были задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведены обыски в одиннадцати федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых.Отмечается, что среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.Согласно пресс-релизу ведомства, россиянка подозревается в том, что поддерживала организацию тем, что "помогала обвиняемому (предполагаемому лидеру заговорщиков) Генриху XIII П.Р. в установлении контакта с представителями Российской Федерации".Упомянутый в заявлении Генрих XIII — принц из старого немецкого дворянского рода, говорится в материале издания Zeit. Журнал Spiegel называет задержанную россиянку спутницей жизни принца и отмечает, что женщине 39 лет."Арестованные подозреваемые принадлежат к террористической организации, основанной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны", — пояснила прокуратура.Задержания были произведены в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа). Следственные мероприятия ведутся в 130 местах, уточнили в генпрокуратуре."Согласно проведенным до сих пор расследованиям, есть также подозрение, что отдельные члены группировки вели конкретную подготовку к насильственному вторжению в Бундестаг Германии с помощью небольшой вооруженной группы. Детали еще предстоит выяснить", — говорится в сообщении, распространенном ведомством."Объединение должно было сформировать военное временное правительство, которое, по мнению членов ассоциации и согласно нарративу движения рейхсбюргеров, должно вести переговоры о новом государственном порядке в Германии с победившими во Второй мировой войне союзными державами", - говорится в пресс-релизе на сайте прокуратуры.Указывается, что основной страной для этих переговоров рассматривалась Российская Федерация, и подозреваемый Генрих 13-й Рейсс, который должен был в случае успеха заговорщиков возглавить Германию, выступал переговорщиком с неназванными лицами и связался с некими представителями РФ.
https://ria.ru/20221207/germaniya-1836894711.html
https://ria.ru/20221207/germaniya-1836887886.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, германия, россия
10:17 07.12.2022 (обновлено: 13:54 07.12.2022)
Россиянку задержали по подозрению в подготовке госпереворота в Германии
В Германии задержали россиянку и еще 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота
БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости.
Гражданка России Виталия Б., задержанная в Германии в рамках операции против планировавшей госпереворот террористической организации, подозревается в установлении контакта между лидером заговора и представителями России, при этом указаний на поддержку заговорщиков представителями России нет, говорится в заявлении
Генпрокуратуры ФРГ.
По данным ведомства, были задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведены обыски в одиннадцати федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых.
"Сегодня рано утром (7 декабря 2022 года) Федеральная прокуратура арестовала 22 предполагаемых члена и трех предполагаемых сторонников террористической организации на основании ордеров на арест, выданных следственным судьей Федерального верховного суда", — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.
Согласно пресс-релизу ведомства, россиянка подозревается в том, что поддерживала организацию тем, что "помогала обвиняемому (предполагаемому лидеру заговорщиков) Генриху XIII П.Р. в установлении контакта с представителями Российской Федерации".
Упомянутый в заявлении Генрих XIII — принц из старого немецкого дворянского рода, говорится в материале издания Zeit. Журнал Spiegel называет задержанную россиянку спутницей жизни принца и отмечает, что женщине 39 лет.
"Арестованные подозреваемые принадлежат к террористической организации, основанной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны", — пояснила прокуратура.
Задержания были произведены в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа). Следственные мероприятия ведутся в 130 местах, уточнили в генпрокуратуре.
"Согласно проведенным до сих пор расследованиям, есть также подозрение, что отдельные члены группировки вели конкретную подготовку к насильственному вторжению в Бундестаг Германии с помощью небольшой вооруженной группы. Детали еще предстоит выяснить", — говорится в сообщении, распространенном ведомством.
"Объединение должно было сформировать военное временное правительство, которое, по мнению членов ассоциации и согласно нарративу движения рейхсбюргеров, должно вести переговоры о новом государственном порядке в Германии с победившими во Второй мировой войне союзными державами", - говорится в пресс-релизе на сайте прокуратуры.
Указывается, что основной страной для этих переговоров рассматривалась Российская Федерация, и подозреваемый Генрих 13-й Рейсс, который должен был в случае успеха заговорщиков возглавить Германию, выступал переговорщиком с неназванными лицами и связался с некими представителями РФ.