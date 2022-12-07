https://ria.ru/20221207/germaniya-1836868989.html

Немецкая полиция пресекла попытку госпереворота

Немецкая полиция пресекла попытку госпереворота - РИА Новости, 07.12.2022

Немецкая полиция пресекла попытку госпереворота

Полиция Германии рано утром провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:58

2022-12-07T09:58

2022-12-07T16:10

в мире

германия

бундестаг германии

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БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Полиция Германии рано утром провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот, говорится в сообщении Федеральной прокуратуры.Задержаны 25 человек, аресты прошли в семи федеральных землях, в Австрии и Италии. Кроме того, в рамках дела начались обыски на более чем 130 объектах недвижимости в 11 федеральных землях.Отмечается, что организация основана не позднее конца ноября 2021 года. Заговорщики собирались свергнуть "существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны".Среди задержанных — россиянка Виталия Б. Как подчеркивается в пресс-релизе, сейчас нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.С кем именно заговорщики пытались наладить связь, не указано.Уточняется, что они собирались в случае успеха сформировать временное военное правительство. Этот орган, в свою очередь, должен был провести в России переговоры о новом государственном порядке в Германии с державами, победившими во Второй мировой войне.По информации газеты Zeit, упомянутый в заявлении Генрих XIII — принц из старинного немецкого дворянского рода. Журнал Spiegel называет задержанную россиянку "спутницей жизни" принца и отмечает, что ей 39 лет.

https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html

https://ria.ru/20200221/1565050138.html

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, бундестаг германии