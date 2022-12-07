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Немецкая полиция пресекла попытку госпереворота - РИА Новости, 07.12.2022
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Немецкая полиция пресекла попытку госпереворота
Немецкая полиция пресекла попытку госпереворота - РИА Новости, 07.12.2022
Немецкая полиция пресекла попытку госпереворота
Полиция Германии рано утром провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:58
2022-12-07T16:10
в мире
германия
бундестаг германии
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БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Полиция Германии рано утром провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот, говорится в сообщении Федеральной прокуратуры.Задержаны 25 человек, аресты прошли в семи федеральных землях, в Австрии и Италии. Кроме того, в рамках дела начались обыски на более чем 130 объектах недвижимости в 11 федеральных землях.Отмечается, что организация основана не позднее конца ноября 2021 года. Заговорщики собирались свергнуть "существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны".Среди задержанных — россиянка Виталия Б. Как подчеркивается в пресс-релизе, сейчас нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.С кем именно заговорщики пытались наладить связь, не указано.Уточняется, что они собирались в случае успеха сформировать временное военное правительство. Этот орган, в свою очередь, должен был провести в России переговоры о новом государственном порядке в Германии с державами, победившими во Второй мировой войне.По информации газеты Zeit, упомянутый в заявлении Генрих XIII — принц из старинного немецкого дворянского рода. Журнал Spiegel называет задержанную россиянку "спутницей жизни" принца и отмечает, что ей 39 лет.
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в мире, германия, бундестаг германии
В мире, Германия, Бундестаг Германии
09:58 07.12.2022 (обновлено: 16:10 07.12.2022)
 
Немецкая полиция пресекла попытку госпереворота

Немецкая полиция провела операцию против готовивших штурм бундестага правых экстремистов

© AFP 2022 / NEWS5/FrickeСотрудники немецкой полиции в районе Бад-Лобенштайна во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии. 7 декабря 2022
Сотрудники немецкой полиции в районе Бад-Лобенштайна во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии. 7 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / NEWS5/Fricke
Сотрудники немецкой полиции в районе Бад-Лобенштайна во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии. 7 декабря 2022
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БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Полиция Германии рано утром провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот, говорится в сообщении Федеральной прокуратуры.
Задержаны 25 человек, аресты прошли в семи федеральных землях, в Австрии и Италии. Кроме того, в рамках дела начались обыски на более чем 130 объектах недвижимости в 11 федеральных землях.
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Отмечается, что организация основана не позднее конца ноября 2021 года. Заговорщики собирались свергнуть "существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны".
"Согласно проведенным расследованиям, есть также подозрение, что отдельные члены группировки вели конкретную подготовку к насильственному вторжению в бундестаг Германии с помощью небольшой вооруженной группы. Детали еще предстоит выяснить", — говорится в сообщении ведомства.
Среди задержанных — россиянка Виталия Б. Как подчеркивается в пресс-релизе, сейчас нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.

"Обвиняемый (предполагаемый лидер экстремистов. — Прим. ред.) Генрих XIII Рейсс уже связался с представителями России в Германии. Однако, согласно следствию, пока нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его просьбу", — говорится в сообщении для прессы.

С кем именно заговорщики пытались наладить связь, не указано.
Уточняется, что они собирались в случае успеха сформировать временное военное правительство. Этот орган, в свою очередь, должен был провести в России переговоры о новом государственном порядке в Германии с державами, победившими во Второй мировой войне.
По информации газеты Zeit, упомянутый в заявлении Генрих XIII — принц из старинного немецкого дворянского рода. Журнал Spiegel называет задержанную россиянку "спутницей жизни" принца и отмечает, что ей 39 лет.
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