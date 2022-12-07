https://ria.ru/20221207/germaniya-1836848837.html

Немецкому фонду грозит закрытие за помощь Донбассу

Немецкому фонду грозит закрытие за помощь Донбассу - РИА Новости, 07.12.2022

Немецкому фонду грозит закрытие за помощь Донбассу

После сотен реализованных проектов по помощи населению Донбасса и отправки туда полусотни гуманитарных транспортов немецкому фонду "Friedensbrücke –... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:09

2022-12-07T08:09

2022-12-07T08:12

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донбасс

германия

украина

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. После сотен реализованных проектов по помощи населению Донбасса и отправки туда полусотни гуманитарных транспортов немецкому фонду "Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe e.V." ("Мост мира, помощь жертвам войны") грозит закрытие на территории Германии, а его участникам - уголовные дела, сообщила в интервью РИА Новости председатель фонда Лиана Килинч.Благотворительный фонд оказывает помощь Донбассу с 2015 года, осуществил свыше 800 гуманитарных проектов. В конце ноября в сотрудничестве с волонтерской группой "Москва-Донбасс" был собран и направлен в Донецк 50-й по счету грузовик с 20 тоннами гуманитарного груза.Зло подняло голову на УкраинеСоосновательница и председатель фонда Лиана Килинч родилась в ГДР, в юности стала мастером велоспорта, много лет проработала медицинским сотрудником в области ухода за престарелыми. Своего взгляда на происходящее на Украине не скрывает."Конечно же, мы, как и большинство бывших граждан ГДР, политически подкованы. Мы понимаем определенные связи и следили за майданом, за поджогом одесского Дома профсоюзов в мае 2014 года - какая профашистская каста пришла к власти на Украине, и что за зло там подняло свою голову", - рассказывает она.Еще до того, как был основан фонд, мирная инициатива "Friedensbrücke" под шефством Килинч помогла издать книгу с воспоминаниями одного из выживших в Одессе, Олега Музыки.Председатель гуманитарного фонда показала фото и видео из берлинского Трептов-парка, где она в мае этого года произнесла речь против поддержки правительством украинского неонацизма и стояла с флагом ДНР на фоне Воина-освободителя, в те дни уже несколько раз подвергшегося осквернению со стороны проукраинских активистов.Ввиду запрета властей Берлина приносить с собой флаги и произносить речи Килинч рисковала попасть под арест. Однако придерживающаяся антифашистских взглядов женщина раньше не могла представить, что под риском полного запрета в Германии может оказаться и гуманитарная помощь Донбассу.Добро в ФРГ наказуемо?С начала спецоперации на Украине фонд постоянно подвергается атакам немецких СМИ. Как пишет, к примеру, издание Welt, отправка гуманитарной помощи для мирного населения является попыткой фонда "придать легитимности" защищающим свой дом людям, которых газета называет "сепаратистами так называемых народных республик на востоке Украины".Килинч подобные публикации не удивляют, ведь еще четыре года назад власти дали понять ей, кого из мирных людей, на их взгляд, стоит поддерживать, а кого нет."Со стороны нашего правительства мы наблюдаем преимущественно лишь санкции. Как, к примеру, блокировку переводов для оплаты наших перевозок банком DGZ в 2018 году. Когда мы обратились в Бундестаг, нам ответили, что гуманитарную помощь нужно отправлять исключительно через Киев, а не через Москву", - рассказала она.Кроме того, недавно налоговая служба Бранденбурга инициировала процедуру по лишению фонда статуса некоммерческой организации. И это несмотря на то, что до сих пор фонд получал наивысшие оценки от налоговой инспекции.Фактически лишение статуса обозначало бы прекращение гуманитарной деятельности, однако после закрытия счета фонду удалось открыть альтернативный. Однако и на этом власти не остановились, и против Килинч было возбуждено дело из-за слов поддержки России и неприятия украинского национализма, по которому ей грозит уже не просто штраф и закрытие фонда, а тюремный срок до трех лет."По сути, нас обвиняют в том, что мы доставляем еду и воду не тем людям. Причины этого чисто политические. Мы - невольные свидетели реальной ситуации в ДНР и ЛНР, которые после референдума принадлежат России", - говорит председатель гуманитарного фонда, которая в собственной стране опасается за себя, своих коллег по фонду и близких.Она отметила, что с момента выступления в Трептов-парке у ее дома регулярно дежурит машина с киевскими номерами.Невзирая на сложившуюся ситуацию, сотрудники фонда не собираются опускать руки - в десятых числах в Донбасс, чьи города сейчас находятся под сильным обстрелом, из Германии и России отправятся 51-й и 52-й транспорт с 40 тоннами гуманитарной помощи, также координируется отправка донбасским семьям рождественских посылок от неравнодушных людей из Германии, Австрии и Швейцарии.

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827110792.html

https://ria.ru/20220830/gumpomosch-1813276211.html

https://ria.ru/20221206/patriot-1836819992.html

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германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, германия, украина, бундестаг германии