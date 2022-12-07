https://ria.ru/20221207/gaz-1837068035.html

Путин поручил разобраться в ситуации с молдавским газом на Украине

Путин поручил разобраться в ситуации с молдавским газом на Украине - РИА Новости, 07.12.2022

Путин поручил разобраться в ситуации с молдавским газом на Украине

Россия изучит вопрос хранения Молдавией газа на территории Украины, сказал президент Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T20:13

2022-12-07T20:13

2022-12-07T22:46

в мире

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россия

украина

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министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия изучит вопрос хранения Молдавией газа на территории Украины, сказал президент Владимир Путин.Глава государства отметил, что попросит Минэнерго внимательно рассмотреть ситуацию.В конце ноября "Газпром" сообщил, что количество газа, подаваемого для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, фактически передаваемый на украино-молдавской границе. Компания сократила поставки топлива через станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.Как заявил в ответ вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, объемы, остающиеся на Украине, — это резервы республики, которые будут полностью оплачены Кишиневом.Двадцать восьмого ноября Молдавия устранила нарушение по оплате "Газпрому" поставок голубого топлива в ноябре, российская сторона получила средства за осевший на территории Украины газ. После этого в корпорации сообщили, что не будут снижать подачу газа на станции "Суджа" для транзита в республику.Украинский маршрут — один из двух трубопроводных путей поставок российского голубого топлива в Европу. Взрывы на "Северных потоках" исключили возможность использования балтийской магистрали на неопределенный срок. Поставки российского газа по газопроводу "Ямал — Европа" приостановлены из-за санкций России против оператора польской части магистрали. Также "Газпром" поставляет газ европейским потребителям по "Турецкому потоку".В октябре прошлого года Москва и Кишинев договорились о продлении газового контракта. В "Газпроме" отмечали, что новое соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но обязывает провести в 2022 году аудит задолженности "Молдовагаза".

https://ria.ru/20220913/pushkov-1816369178.html

https://ria.ru/20221206/moldaviya-1836663413.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, молдавия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)