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Путин поручил разобраться в ситуации с молдавским газом на Украине - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин поручил разобраться в ситуации с молдавским газом на Украине
Путин поручил разобраться в ситуации с молдавским газом на Украине - РИА Новости, 07.12.2022
Путин поручил разобраться в ситуации с молдавским газом на Украине
Россия изучит вопрос хранения Молдавией газа на территории Украины, сказал президент Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:13
2022-12-07T22:46
в мире
владимир путин
россия
украина
молдавия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия изучит вопрос хранения Молдавией газа на территории Украины, сказал президент Владимир Путин.Глава государства отметил, что попросит Минэнерго внимательно рассмотреть ситуацию.В конце ноября "Газпром" сообщил, что количество газа, подаваемого для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, фактически передаваемый на украино-молдавской границе. Компания сократила поставки топлива через станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.Как заявил в ответ вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, объемы, остающиеся на Украине, — это резервы республики, которые будут полностью оплачены Кишиневом.Двадцать восьмого ноября Молдавия устранила нарушение по оплате "Газпрому" поставок голубого топлива в ноябре, российская сторона получила средства за осевший на территории Украины газ. После этого в корпорации сообщили, что не будут снижать подачу газа на станции "Суджа" для транзита в республику.Украинский маршрут — один из двух трубопроводных путей поставок российского голубого топлива в Европу. Взрывы на "Северных потоках" исключили возможность использования балтийской магистрали на неопределенный срок. Поставки российского газа по газопроводу "Ямал — Европа" приостановлены из-за санкций России против оператора польской части магистрали. Также "Газпром" поставляет газ европейским потребителям по "Турецкому потоку".В октябре прошлого года Москва и Кишинев договорились о продлении газового контракта. В "Газпроме" отмечали, что новое соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но обязывает провести в 2022 году аудит задолженности "Молдовагаза".
https://ria.ru/20220913/pushkov-1816369178.html
https://ria.ru/20221206/moldaviya-1836663413.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, молдавия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Молдавия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
20:13 07.12.2022 (обновлено: 22:46 07.12.2022)
 
Путин поручил разобраться в ситуации с молдавским газом на Украине

Путин поручил Минэнерго разобраться с хранением молдавского газа на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГазораспределительная станция во Львовской области
Газораспределительная станция во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Газораспределительная станция во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия изучит вопрос хранения Молдавией газа на территории Украины, сказал президент Владимир Путин.

"Они непонятно зачем часть газа, как они говорят, — своего, молдавского газа, полученного от нас, — хранят на территории Украины. Просто с этим нужно разбираться", — сказал он на встрече с правозащитниками.

Глава государства отметил, что попросит Минэнерго внимательно рассмотреть ситуацию.
В конце ноября "Газпром" сообщил, что количество газа, подаваемого для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, фактически передаваемый на украино-молдавской границе. Компания сократила поставки топлива через станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.
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Как заявил в ответ вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, объемы, остающиеся на Украине, — это резервы республики, которые будут полностью оплачены Кишиневом.
Двадцать восьмого ноября Молдавия устранила нарушение по оплате "Газпрому" поставок голубого топлива в ноябре, российская сторона получила средства за осевший на территории Украины газ. После этого в корпорации сообщили, что не будут снижать подачу газа на станции "Суджа" для транзита в республику.
Украинский маршрут — один из двух трубопроводных путей поставок российского голубого топлива в Европу. Взрывы на "Северных потоках" исключили возможность использования балтийской магистрали на неопределенный срок. Поставки российского газа по газопроводу "Ямал — Европа" приостановлены из-за санкций России против оператора польской части магистрали. Также "Газпром" поставляет газ европейским потребителям по "Турецкому потоку".
В октябре прошлого года Москва и Кишинев договорились о продлении газового контракта. В "Газпроме" отмечали, что новое соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но обязывает провести в 2022 году аудит задолженности "Молдовагаза".
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