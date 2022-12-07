20:13 07.12.2022 (обновлено: 22:46 07.12.2022)
Путин поручил разобраться в ситуации с молдавским газом на Украине
Путин поручил Минэнерго разобраться с хранением молдавского газа на Украине
Газораспределительная станция во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия изучит вопрос хранения Молдавией газа на территории Украины, сказал президент Владимир Путин.
"Они непонятно зачем часть газа, как они говорят, — своего, молдавского газа, полученного от нас, — хранят на территории Украины. Просто с этим нужно разбираться", — сказал он на встрече с правозащитниками.
Глава государства отметил, что попросит Минэнерго внимательно рассмотреть ситуацию.
В конце ноября "Газпром" сообщил, что количество газа, подаваемого для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, фактически передаваемый на украино-молдавской границе. Компания сократила поставки топлива через станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.
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Как заявил в ответ вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, объемы, остающиеся на Украине, — это резервы республики, которые будут полностью оплачены Кишиневом.
Двадцать восьмого ноября Молдавия устранила нарушение по оплате "Газпрому" поставок голубого топлива в ноябре, российская сторона получила средства за осевший на территории Украины газ. После этого в корпорации сообщили, что не будут снижать подачу газа на станции "Суджа" для транзита в республику.
Украинский маршрут — один из двух трубопроводных путей поставок российского голубого топлива в Европу. Взрывы на "Северных потоках" исключили возможность использования балтийской магистрали на неопределенный срок. Поставки российского газа по газопроводу "Ямал — Европа" приостановлены из-за санкций России против оператора польской части магистрали. Также "Газпром" поставляет газ европейским потребителям по "Турецкому потоку".
В октябре прошлого года Москва и Кишинев договорились о продлении газового контракта. В "Газпроме" отмечали, что новое соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но обязывает провести в 2022 году аудит задолженности "Молдовагаза".
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