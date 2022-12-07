В Удмуртии откажутся от фейерверков на Новый год
Власти Удмуртии откажутся от фейерверков на новогодних праздниках из-за спецоперации
© Depositphotos.com / nd3000Люди фотографируют фейерверк
© Depositphotos.com / nd3000
Люди фотографируют фейерверк. Архивное фото
УФА, 7 дек – РИА Новости. Власти Удмуртии откажутся от фейерверков на новогодних праздниках из-за особой ситуации в стране в связи с проведением спецоперации, но создадут площадки, где жители сами смогут запускать салюты, заявил глава региона Александр Бречалов.
"Мы откажемся от фейерверков в связи с тем, что сейчас в стране особая ситуация из-за спецоперации. Но создадим специальные площадки, где жители смогут запускать салюты. Чтобы не было такого, чтобы фейерверки были между жилыми домами", - сказал Бречалов в ходе прямого эфира с жителями Удмуртии.
Он рассказал, что при поддержке правительства РФ предприниматели Удмуртии строят глэмпинги, где можно встретить Новый год. "Модульные отели, очень классные, с окнами в лес. В Завьяловском районе они уже все выкуплены на праздники, причем по очень дорогим ценам. В Удмуртии есть масса новых площадок, где можно провести новогодние дни", - сказал глава региона.
Бречалов добавил, что сам встретит Новый год с семьей в Краснодаре, откуда родом. "Будут пельмени. Есть там отличные друзья, которые давно решили 1 января бегать, приезжают с детьми. Но особенность – мы бежим дистанцию последние две цифры года. Я надеюсь тоже буду бегать, есть желание обнять маму, пообщаться с одноклассниками", - сообщил Бречалов.