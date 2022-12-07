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В Удмуртии откажутся от фейерверков на Новый год - РИА Новости, 07.12.2022
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В Удмуртии откажутся от фейерверков на Новый год
В Удмуртии откажутся от фейерверков на Новый год - РИА Новости, 07.12.2022
В Удмуртии откажутся от фейерверков на Новый год
Власти Удмуртии откажутся от фейерверков на новогодних праздниках из-за особой ситуации в стране в связи с проведением спецоперации, но создадут площадки, где... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:45
2022-12-07T16:45
новый год
общество
россия
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
праздник
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УФА, 7 дек – РИА Новости. Власти Удмуртии откажутся от фейерверков на новогодних праздниках из-за особой ситуации в стране в связи с проведением спецоперации, но создадут площадки, где жители сами смогут запускать салюты, заявил глава региона Александр Бречалов.Он рассказал, что при поддержке правительства РФ предприниматели Удмуртии строят глэмпинги, где можно встретить Новый год. "Модульные отели, очень классные, с окнами в лес. В Завьяловском районе они уже все выкуплены на праздники, причем по очень дорогим ценам. В Удмуртии есть масса новых площадок, где можно провести новогодние дни", - сказал глава региона.Бречалов добавил, что сам встретит Новый год с семьей в Краснодаре, откуда родом. "Будут пельмени. Есть там отличные друзья, которые давно решили 1 января бегать, приезжают с детьми. Но особенность – мы бежим дистанцию последние две цифры года. Я надеюсь тоже буду бегать, есть желание обнять маму, пообщаться с одноклассниками", - сообщил Бречалов.
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новый год, общество, россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), праздник
Новый год, Общество, Россия, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия), Праздник
16:45 07.12.2022
 
В Удмуртии откажутся от фейерверков на Новый год

Власти Удмуртии откажутся от фейерверков на новогодних праздниках из-за спецоперации

© Depositphotos.com / nd3000Люди фотографируют фейерверк
Люди фотографируют фейерверк - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Depositphotos.com / nd3000
Люди фотографируют фейерверк. Архивное фото
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УФА, 7 дек – РИА Новости. Власти Удмуртии откажутся от фейерверков на новогодних праздниках из-за особой ситуации в стране в связи с проведением спецоперации, но создадут площадки, где жители сами смогут запускать салюты, заявил глава региона Александр Бречалов.
"Мы откажемся от фейерверков в связи с тем, что сейчас в стране особая ситуация из-за спецоперации. Но создадим специальные площадки, где жители смогут запускать салюты. Чтобы не было такого, чтобы фейерверки были между жилыми домами", - сказал Бречалов в ходе прямого эфира с жителями Удмуртии.
Он рассказал, что при поддержке правительства РФ предприниматели Удмуртии строят глэмпинги, где можно встретить Новый год. "Модульные отели, очень классные, с окнами в лес. В Завьяловском районе они уже все выкуплены на праздники, причем по очень дорогим ценам. В Удмуртии есть масса новых площадок, где можно провести новогодние дни", - сказал глава региона.
Бречалов добавил, что сам встретит Новый год с семьей в Краснодаре, откуда родом. "Будут пельмени. Есть там отличные друзья, которые давно решили 1 января бегать, приезжают с детьми. Но особенность – мы бежим дистанцию последние две цифры года. Я надеюсь тоже буду бегать, есть желание обнять маму, пообщаться с одноклассниками", - сообщил Бречалов.
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Новый годОбществоРоссияАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Праздник
 
 
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