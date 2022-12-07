https://ria.ru/20221207/feyerverki-1837004580.html

В Удмуртии откажутся от фейерверков на Новый год

В Удмуртии откажутся от фейерверков на Новый год - РИА Новости, 07.12.2022

В Удмуртии откажутся от фейерверков на Новый год

Власти Удмуртии откажутся от фейерверков на новогодних праздниках из-за особой ситуации в стране в связи с проведением спецоперации, но создадут площадки, где... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:45

2022-12-07T16:45

2022-12-07T16:45

новый год

общество

россия

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

праздник

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УФА, 7 дек – РИА Новости. Власти Удмуртии откажутся от фейерверков на новогодних праздниках из-за особой ситуации в стране в связи с проведением спецоперации, но создадут площадки, где жители сами смогут запускать салюты, заявил глава региона Александр Бречалов.Он рассказал, что при поддержке правительства РФ предприниматели Удмуртии строят глэмпинги, где можно встретить Новый год. "Модульные отели, очень классные, с окнами в лес. В Завьяловском районе они уже все выкуплены на праздники, причем по очень дорогим ценам. В Удмуртии есть масса новых площадок, где можно провести новогодние дни", - сказал глава региона.Бречалов добавил, что сам встретит Новый год с семьей в Краснодаре, откуда родом. "Будут пельмени. Есть там отличные друзья, которые давно решили 1 января бегать, приезжают с детьми. Но особенность – мы бежим дистанцию последние две цифры года. Я надеюсь тоже буду бегать, есть желание обнять маму, пообщаться с одноклассниками", - сообщил Бречалов.

https://ria.ru/20221206/prazdnik-1836633367.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новый год, общество, россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), праздник