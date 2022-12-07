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Депутат Госдумы назвал признание Time Зеленского человеком года фарсом
Депутат Госдумы назвал признание Time Зеленского человеком года фарсом - РИА Новости, 07.12.2022
Депутат Госдумы назвал признание Time Зеленского человеком года фарсом
Признание Владимира Зеленского человеком года со стороны американского журнала Time - политический фарс, объективная оценка деятельности Зеленского еще впереди, РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:05
2022-12-07T20:05
2022-12-07T20:05
в мире
владимир зеленский
олег морозов
елизавета ii
атлантический океан
германия
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госдума рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Признание Владимира Зеленского человеком года со стороны американского журнала Time - политический фарс, объективная оценка деятельности Зеленского еще впереди, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов."Очевидно, что это политический фарс, когда президента страны, которая восемь лет убивает собственный народ, отмечают каким-то знаком внимания… Объективная оценка его деятельности еще впереди. Там ему светит не год, а гораздо больше", - сказал он.Журнал Time с 1927 года называет своего "человека года". Впервые получил такое "звание" летчик, первым перелетевшим Атлантический океан в одиночку, Чарльз Линдберг. В разные годы человеком года становились американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым. Так, в 1938 году журнал выбрал человеком года Адольфа Гитлера.
https://ria.ru/20221205/zelenskiy-1836516292.html
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В мире, Владимир Зеленский, Олег Морозов, Елизавета II, Атлантический океан, Германия, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Депутат Госдумы назвал признание Time Зеленского человеком года фарсом
Депутат Госдумы Морозов назвал признание Time Зеленского человеком года фарсом