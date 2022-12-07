https://ria.ru/20221207/evropa-1836930452.html

США захватили Европу "в заложники", заявили в иранской разведке

США захватили Европу "в заложники", заявили в иранской разведке - РИА Новости, 07.12.2022

США захватили Европу "в заложники", заявили в иранской разведке

Соединенные штаты захватили страны Европы "в заложники", а политический курс европейских стран, особенно Франции и Германии, диктуется Центральным... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:16

2022-12-07T13:16

2022-12-07T13:16

в мире

эммануэль макрон

франция

сша

европа

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Соединенные штаты захватили страны Европы "в заложники", а политический курс европейских стран, особенно Франции и Германии, диктуется Центральным разведывательным управления (ЦРУ) США, заявил в среду министр информации (разведки) Эсмаил Хатиб со ссылкой на полученные Тегераном данные."Нынешнему президенту Франции (Эммануэлю Макрону – ред.) больше не нужно, чтобы президент Соединенных Штатов определял за него направление политики, теперь это делает второсортный источник информации из ЦРУ, он диктует ему (Макрону – ред.), что говорить и какую позицию занимать… Американцы практически взяли в заложники Европу, особенно Францию и Германию", - приводит агентство IRNA слова Хатиба.Он отметил, что такое заявление - не просто анализ наблюдений, а полученная Ираном разведывательная достоверная информация."У нас есть материалы, свидетельствующие о присутствии США во Франции и Германии, а также о том, как США управляют отношениями некоторых стран Персидского залива с Европой", - добавил Хатиб.

https://ria.ru/20221207/evropa-1836870896.html

https://ria.ru/20221205/ssha-1836496422.html

франция

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эммануэль макрон, франция, сша, европа, центральное разведывательное управление (цру)