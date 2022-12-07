Рейтинг@Mail.ru
США захватили Европу "в заложники", заявили в иранской разведке - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/evropa-1836930452.html
США захватили Европу "в заложники", заявили в иранской разведке
США захватили Европу "в заложники", заявили в иранской разведке - РИА Новости, 07.12.2022
США захватили Европу "в заложники", заявили в иранской разведке
Соединенные штаты захватили страны Европы "в заложники", а политический курс европейских стран, особенно Франции и Германии, диктуется Центральным... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:16
2022-12-07T13:16
в мире
эммануэль макрон
франция
сша
европа
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Соединенные штаты захватили страны Европы "в заложники", а политический курс европейских стран, особенно Франции и Германии, диктуется Центральным разведывательным управления (ЦРУ) США, заявил в среду министр информации (разведки) Эсмаил Хатиб со ссылкой на полученные Тегераном данные."Нынешнему президенту Франции (Эммануэлю Макрону – ред.) больше не нужно, чтобы президент Соединенных Штатов определял за него направление политики, теперь это делает второсортный источник информации из ЦРУ, он диктует ему (Макрону – ред.), что говорить и какую позицию занимать… Американцы практически взяли в заложники Европу, особенно Францию и Германию", - приводит агентство IRNA слова Хатиба.Он отметил, что такое заявление - не просто анализ наблюдений, а полученная Ираном разведывательная достоверная информация."У нас есть материалы, свидетельствующие о присутствии США во Франции и Германии, а также о том, как США управляют отношениями некоторых стран Персидского залива с Европой", - добавил Хатиб.
https://ria.ru/20221207/evropa-1836870896.html
https://ria.ru/20221205/ssha-1836496422.html
франция
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, франция, сша, европа, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, США, Европа, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
13:16 07.12.2022
 
США захватили Европу "в заложники", заявили в иранской разведке

Министр информации Ирана Эсмаил Хатиб: ЦРУ диктует политику Франции и Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Соединенные штаты захватили страны Европы "в заложники", а политический курс европейских стран, особенно Франции и Германии, диктуется Центральным разведывательным управления (ЦРУ) США, заявил в среду министр информации (разведки) Эсмаил Хатиб со ссылкой на полученные Тегераном данные.
"Нынешнему президенту Франции (Эммануэлю Макрону – ред.) больше не нужно, чтобы президент Соединенных Штатов определял за него направление политики, теперь это делает второсортный источник информации из ЦРУ, он диктует ему (Макрону – ред.), что говорить и какую позицию занимать… Американцы практически взяли в заложники Европу, особенно Францию и Германию", - приводит агентство IRNA слова Хатиба.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
10:07
В Китае сделали серьезное предупреждение Европе насчет США
Он отметил, что такое заявление - не просто анализ наблюдений, а полученная Ираном разведывательная достоверная информация.
"У нас есть материалы, свидетельствующие о присутствии США во Франции и Германии, а также о том, как США управляют отношениями некоторых стран Персидского залива с Европой", - добавил Хатиб.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 18:30
СМИ раскрыли, как США удалось одурачить Европу
 
В миреЭммануэль МакронФранцияСШАЕвропаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала