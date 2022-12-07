США захватили Европу "в заложники", заявили в иранской разведке
Министр информации Ирана Эсмаил Хатиб: ЦРУ диктует политику Франции и Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Соединенные штаты захватили страны Европы "в заложники", а политический курс европейских стран, особенно Франции и Германии, диктуется Центральным разведывательным управления (ЦРУ) США, заявил в среду министр информации (разведки) Эсмаил Хатиб со ссылкой на полученные Тегераном данные.
"Нынешнему президенту Франции (Эммануэлю Макрону – ред.) больше не нужно, чтобы президент Соединенных Штатов определял за него направление политики, теперь это делает второсортный источник информации из ЦРУ, он диктует ему (Макрону – ред.), что говорить и какую позицию занимать… Американцы практически взяли в заложники Европу, особенно Францию и Германию", - приводит агентство IRNA слова Хатиба.
Он отметил, что такое заявление - не просто анализ наблюдений, а полученная Ираном разведывательная достоверная информация.
"У нас есть материалы, свидетельствующие о присутствии США во Франции и Германии, а также о том, как США управляют отношениями некоторых стран Персидского залива с Европой", - добавил Хатиб.
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