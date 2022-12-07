https://ria.ru/20221207/evropa-1836917971.html

Европа пока не может защитить свои интересы, считает Лавров

Европа пока не может защитить свои интересы, считает Лавров - РИА Новости, 07.12.2022

Европа пока не может защитить свои интересы, считает Лавров

Европа пока не может защитить свои интересы, итоги визита президента Франции Эмманюэля Макрона в США это подтверждают, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:33

2022-12-07T12:33

2022-12-07T13:33

в мире

европа

сша

сергей лавров

цены на нефть

джо байден

франция

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Европа пока не может защитить свои интересы, итоги визита президента Франции Эмманюэля Макрона в США это подтверждают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."То, что в Европе есть интересы, которые не совпадают с интересами США — это очевидно. То, что Европа не может эти интересы защитить, по-моему, пока это тоже медицинский факт", — сказал он в среду в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения"."По крайней мере, итоги либо отсутствие таковых визита Макрона в Вашингтон подкрепляют меня в этом мнении", - добавил министр.Макрон посетил с официальным визитом США с 29 ноября по 2 декабря. В ходе поездки он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом, стороны обсудили ситуацию на Украине, вопросы экономики, энергетики и сотрудничества в космосе.

https://ria.ru/20221207/globalizatsiya-1836907644.html

европа

сша

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в мире, европа, сша, сергей лавров, цены на нефть, джо байден, франция