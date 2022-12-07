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Европа пока не может защитить свои интересы, считает Лавров - РИА Новости, 07.12.2022
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Европа пока не может защитить свои интересы, считает Лавров
Европа пока не может защитить свои интересы, считает Лавров - РИА Новости, 07.12.2022
Европа пока не может защитить свои интересы, считает Лавров
Европа пока не может защитить свои интересы, итоги визита президента Франции Эмманюэля Макрона в США это подтверждают, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:33
2022-12-07T13:33
в мире
европа
сша
сергей лавров
цены на нефть
джо байден
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Европа пока не может защитить свои интересы, итоги визита президента Франции Эмманюэля Макрона в США это подтверждают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."То, что в Европе есть интересы, которые не совпадают с интересами США — это очевидно. То, что Европа не может эти интересы защитить, по-моему, пока это тоже медицинский факт", — сказал он в среду в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения"."По крайней мере, итоги либо отсутствие таковых визита Макрона в Вашингтон подкрепляют меня в этом мнении", - добавил министр.Макрон посетил с официальным визитом США с 29 ноября по 2 декабря. В ходе поездки он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом, стороны обсудили ситуацию на Украине, вопросы экономики, энергетики и сотрудничества в космосе.
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в мире, европа, сша, сергей лавров, цены на нефть, джо байден, франция
В мире, Европа, США, Сергей Лавров, Цены на нефть, Джо Байден, Франция
12:33 07.12.2022 (обновлено: 13:33 07.12.2022)
 
Европа пока не может защитить свои интересы, считает Лавров

Лавров: Европа не может защитить свои интересы, итоги визита Макрона в США это подтвердили

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на VIII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на VIII Международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на VIII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Европа пока не может защитить свои интересы, итоги визита президента Франции Эмманюэля Макрона в США это подтверждают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"То, что в Европе есть интересы, которые не совпадают с интересами США — это очевидно. То, что Европа не может эти интересы защитить, по-моему, пока это тоже медицинский факт", — сказал он в среду в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".
"По крайней мере, итоги либо отсутствие таковых визита Макрона в Вашингтон подкрепляют меня в этом мнении", - добавил министр.
Макрон посетил с официальным визитом США с 29 ноября по 2 декабря. В ходе поездки он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом, стороны обсудили ситуацию на Украине, вопросы экономики, энергетики и сотрудничества в космосе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
12:03
Глобализация по-американски закончилась, заявил Лавров
 
В миреЕвропаСШАСергей ЛавровЦены на нефтьДжо БайденФранция
 
 
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