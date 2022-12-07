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В Китае сделали серьезное предупреждение Европе насчет США - РИА Новости, 07.12.2022
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В Китае сделали серьезное предупреждение Европе насчет США
В Китае сделали серьезное предупреждение Европе насчет США - РИА Новости, 07.12.2022
В Китае сделали серьезное предупреждение Европе насчет США
Разрушительная политика США в ЕС дестабилизирует континент, пишет научный сотрудник Чунъянского института финансовых исследований в Китае Джон Росс в статье для РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:07
2022-12-07T10:52
цены на нефть
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китай
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Разрушительная политика США в ЕС дестабилизирует континент, пишет научный сотрудник Чунъянского института финансовых исследований в Китае Джон Росс в статье для Global Times.Именно Вашингтон спровоцировал этот "хаос" в регионе, считает журналист."США обещали Украине вступление в НАТО, понимая, что это напрямую угрожает российской безопасности. Они хотели ослабить не только Россию, но и Германию, заставив Берлин покупать дорогой американский газ вместо дешевого российского", — также отметил эксперт.В итоге, как подчеркнул автор, Москва не дала Западу возможности покуситься на свои национальные интересы.Росс предупредил, что европейские политики должны продемонстрировать свою независимость от США, иначе этот конфликт "будет далеко не последним".Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала специальной военной операции на Украине.На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, владимир путин, европа, россия, китай, нато, евросоюз
Цены на нефть, Владимир Путин, Европа, Россия, Китай, НАТО, Евросоюз
10:07 07.12.2022 (обновлено: 10:52 07.12.2022)
 
В Китае сделали серьезное предупреждение Европе насчет США

Global Times пишет, что США могут спровоцировать в Европе еще один конфликт

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Разрушительная политика США в ЕС дестабилизирует континент, пишет научный сотрудник Чунъянского института финансовых исследований в Китае Джон Росс в статье для Global Times.

"Нынешний беспорядок в Европе, очевидно, стал худшим со времен Второй мировой войны. Инфляция достигла самого высокого уровня за более чем 30 лет, на континенте разгорелся крупнейший с 1945 года конфликт", — говорится в публикации.

Именно Вашингтон спровоцировал этот "хаос" в регионе, считает журналист.
"США обещали Украине вступление в НАТО, понимая, что это напрямую угрожает российской безопасности. Они хотели ослабить не только Россию, но и Германию, заставив Берлин покупать дорогой американский газ вместо дешевого российского", — также отметил эксперт.
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В итоге, как подчеркнул автор, Москва не дала Западу возможности покуситься на свои национальные интересы.
Росс предупредил, что европейские политики должны продемонстрировать свою независимость от США, иначе этот конфликт "будет далеко не последним".
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала специальной военной операции на Украине.
На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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