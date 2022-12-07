https://ria.ru/20221207/ermitazh-1836882429.html

Вход в Эрмитаж для посетителей в День святой Екатерины будет бесплатным

Вход в Эрмитаж для посетителей в День святой Екатерины будет бесплатным - РИА Новости, 07.12.2022

Вход в Эрмитаж для посетителей в День святой Екатерины будет бесплатным

Сегодня, 7 декабря, в день Святой Екатерины вход в Государственный Эрмитаж будет бесплатным, сообщила пресс-служба институции. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:00

2022-12-07T11:00

2022-12-07T11:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Сегодня, 7 декабря, в день Святой Екатерины вход в Государственный Эрмитаж будет бесплатным, сообщила пресс-служба институции."Традиционно в этот день, ставший общегородским праздником, Эрмитаж дарит особый подарок своим гостям. 7 декабря 2022 года входные билеты в Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода будут бесплатными для всех индивидуальных посетителей", — уточняется в сообщении. Желающие посетить Эрмитаж бесплатно могут заранее оформить билет на официальном сайте музея, выбрав экспозиционный комплекс, а также время сеанса. В кассах институции бесплатные билеты также доступны в день посещения.В честь Святой при крещении была названа основательница и покровительница музея — Екатерина Великая. Датой основания учреждения считается 1764 год, когда императрица приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате институция каждый год готовит специальную программу, получившую название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и новые выставки.

https://ria.ru/20221207/ermitazh-1836684350.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, государственный эрмитаж, куда сходить