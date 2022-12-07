https://ria.ru/20221207/ermitazh-1836882429.html
Вход в Эрмитаж для посетителей в День святой Екатерины будет бесплатным
Вход в Эрмитаж для посетителей в День святой Екатерины будет бесплатным - РИА Новости, 07.12.2022
Вход в Эрмитаж для посетителей в День святой Екатерины будет бесплатным
Сегодня, 7 декабря, в день Святой Екатерины вход в Государственный Эрмитаж будет бесплатным, сообщила пресс-служба институции. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:00
2022-12-07T11:00
2022-12-07T11:00
культура
новости культуры
музеи
выставки
государственный эрмитаж
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148497/57/1484975718_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_717dd23210e34a1eb0977069a480e26d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Сегодня, 7 декабря, в день Святой Екатерины вход в Государственный Эрмитаж будет бесплатным, сообщила пресс-служба институции."Традиционно в этот день, ставший общегородским праздником, Эрмитаж дарит особый подарок своим гостям. 7 декабря 2022 года входные билеты в Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода будут бесплатными для всех индивидуальных посетителей", — уточняется в сообщении. Желающие посетить Эрмитаж бесплатно могут заранее оформить билет на официальном сайте музея, выбрав экспозиционный комплекс, а также время сеанса. В кассах институции бесплатные билеты также доступны в день посещения.В честь Святой при крещении была названа основательница и покровительница музея — Екатерина Великая. Датой основания учреждения считается 1764 год, когда императрица приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате институция каждый год готовит специальную программу, получившую название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и новые выставки.
https://ria.ru/20221207/ermitazh-1836684350.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148497/57/1484975718_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c70011b9820911aa261c9497ee23fa06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, выставки, государственный эрмитаж, куда сходить
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Государственный Эрмитаж, куда сходить
Вход в Эрмитаж для посетителей в День святой Екатерины будет бесплатным
Вход в Эрмитаж для посетителей 7декабря в День святой Екатерины будет бесплатным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Сегодня, 7 декабря, в день Святой Екатерины вход в Государственный Эрмитаж будет бесплатным, сообщила пресс-служба институции.
"Традиционно в этот день, ставший общегородским праздником, Эрмитаж дарит особый подарок своим гостям. 7 декабря 2022 года входные билеты в Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода будут бесплатными для всех индивидуальных посетителей", — уточняется в сообщении.
Желающие посетить Эрмитаж бесплатно могут заранее оформить билет на официальном сайте музея, выбрав экспозиционный комплекс, а также время сеанса. В кассах институции бесплатные билеты также доступны в день посещения.
В честь Святой при крещении была названа основательница и покровительница музея — Екатерина Великая.
Датой основания учреждения считается 1764 год, когда императрица приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате институция каждый год готовит специальную программу, получившую название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и новые выставки.