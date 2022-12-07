Рейтинг@Mail.ru
Вход в Эрмитаж для посетителей в День святой Екатерины будет бесплатным - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221207/ermitazh-1836882429.html
Вход в Эрмитаж для посетителей в День святой Екатерины будет бесплатным
Вход в Эрмитаж для посетителей в День святой Екатерины будет бесплатным - РИА Новости, 07.12.2022
Вход в Эрмитаж для посетителей в День святой Екатерины будет бесплатным
Сегодня, 7 декабря, в день Святой Екатерины вход в Государственный Эрмитаж будет бесплатным, сообщила пресс-служба институции. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:00
2022-12-07T11:00
культура
новости культуры
музеи
выставки
государственный эрмитаж
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148497/57/1484975718_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_717dd23210e34a1eb0977069a480e26d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Сегодня, 7 декабря, в день Святой Екатерины вход в Государственный Эрмитаж будет бесплатным, сообщила пресс-служба институции."Традиционно в этот день, ставший общегородским праздником, Эрмитаж дарит особый подарок своим гостям. 7 декабря 2022 года входные билеты в Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода будут бесплатными для всех индивидуальных посетителей", — уточняется в сообщении. Желающие посетить Эрмитаж бесплатно могут заранее оформить билет на официальном сайте музея, выбрав экспозиционный комплекс, а также время сеанса. В кассах институции бесплатные билеты также доступны в день посещения.В честь Святой при крещении была названа основательница и покровительница музея — Екатерина Великая. Датой основания учреждения считается 1764 год, когда императрица приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате институция каждый год готовит специальную программу, получившую название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и новые выставки.
https://ria.ru/20221207/ermitazh-1836684350.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148497/57/1484975718_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c70011b9820911aa261c9497ee23fa06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музеи, выставки, государственный эрмитаж, куда сходить
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Государственный Эрмитаж, куда сходить
11:00 07.12.2022
 
Вход в Эрмитаж для посетителей в День святой Екатерины будет бесплатным

Вход в Эрмитаж для посетителей 7декабря в День святой Екатерины будет бесплатным

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкАрка Главного штаба - триумфальная арка, посвященная победе России над Наполеоном в 1812 году
Арка Главного штаба - триумфальная арка, посвященная победе России над Наполеоном в 1812 году - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Сегодня, 7 декабря, в день Святой Екатерины вход в Государственный Эрмитаж будет бесплатным, сообщила пресс-служба институции.
"Традиционно в этот день, ставший общегородским праздником, Эрмитаж дарит особый подарок своим гостям. 7 декабря 2022 года входные билеты в Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода будут бесплатными для всех индивидуальных посетителей", — уточняется в сообщении.
Желающие посетить Эрмитаж бесплатно могут заранее оформить билет на официальном сайте музея, выбрав экспозиционный комплекс, а также время сеанса. В кассах институции бесплатные билеты также доступны в день посещения.
В честь Святой при крещении была названа основательница и покровительница музея — Екатерина Великая.
Датой основания учреждения считается 1764 год, когда императрица приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате институция каждый год готовит специальную программу, получившую название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и новые выставки.
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
08:00Культура
Ожившие мумии, коты и сокровища: что вы знаете об Эрмитаже
 
КультураНовости культурыМузеиВыставкиГосударственный Эрмитажкуда сходить
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала