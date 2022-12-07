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Компании из России на выставке в Африке могут нарастить экспорт на $20 млн - РИА Новости, 07.12.2022
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Компании из России на выставке в Африке могут нарастить экспорт на $20 млн
Компании из России на выставке в Африке могут нарастить экспорт на $20 млн - РИА Новости, 07.12.2022
Компании из России на выставке в Африке могут нарастить экспорт на $20 млн
Компании-экспортеры из России провели на выставке "Food Africa 2022" более 200 встреч с перспективными партнерами, экспортный потенциал переговоров превышает 20 РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:54
2022-12-07T18:54
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
африка
сделано в россии
экономика
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Компании-экспортеры из России провели на выставке "Food Africa 2022" более 200 встреч с перспективными партнерами, экспортный потенциал переговоров превышает 20 миллионов долларов, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."В среду, 7 декабря, в Каире завершилась международная выставка продуктов питания и напитков "Food Africa 2022", на которой работала российская национальная экспозиция Made in Russia. За три дня работы выставки участники провели более 200 переговоров, экспортный потенциал которых оценивается в более чем 21 миллион долларов", - говорится в сообщении.По словам управляющего директора по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяны Ан, для компаний из России была подготовлена насыщенная деловая программа."В российской b2b-программе приняли участие такие египетские компании, как крупная торговая сеть Carrefour, Al Tayeb (оптовое подразделение компании Lulu Group International), Metro Markets (ведущий египетский поставщик товаров для розничной торговли), Edita Food Industries (лидер на рынке хлебобулочных изделий), а также компания Gourmet Foods, которая является лучшим поставщиком качественных продуктов питания для гостиничного бизнеса и ресторанов, и авиакомпании", - рассказали в РЭЦ.Кроме того, указали в экспортном центре, прошли встречи с представителями компании Euro Comm SA, специализирующейся на торговле сырьевыми товарами, и компанией Gourmet – одним из ведущих розничных продавцов продуктов питания в Египте.На коллективной экспозиции Made in Russia были представлены компании, специализирующиеся на производстве мясной, масложировой, молочной продукции, готовых продуктов питания и кондитерских изделий, рыбы и морепродуктов. Также были представлены компании – производители зерна и продуктов его переработки, производители пищевых ингредиентов, напомнили в РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, африка, сделано в россии, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Африка, Сделано в России, Экономика
18:54 07.12.2022
 

Компании из России на выставке в Африке могут нарастить экспорт на $20 млн

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Компании-экспортеры из России провели на выставке "Food Africa 2022" более 200 встреч с перспективными партнерами, экспортный потенциал переговоров превышает 20 миллионов долларов, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).

"В среду, 7 декабря, в Каире завершилась международная выставка продуктов питания и напитков "Food Africa 2022", на которой работала российская национальная экспозиция Made in Russia. За три дня работы выставки участники провели более 200 переговоров, экспортный потенциал которых оценивается в более чем 21 миллион долларов", - говорится в сообщении.

По словам управляющего директора по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяны Ан, для компаний из России была подготовлена насыщенная деловая программа.

"В российской b2b-программе приняли участие такие египетские компании, как крупная торговая сеть Carrefour, Al Tayeb (оптовое подразделение компании Lulu Group International), Metro Markets (ведущий египетский поставщик товаров для розничной торговли), Edita Food Industries (лидер на рынке хлебобулочных изделий), а также компания Gourmet Foods, которая является лучшим поставщиком качественных продуктов питания для гостиничного бизнеса и ресторанов, и авиакомпании", - рассказали в РЭЦ.
Экспозиция Made in Russia на выставке Food Africa 2022 - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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РЭЦ: производители из России принимают участие в выставке Food Africa
Кроме того, указали в экспортном центре, прошли встречи с представителями компании Euro Comm SA, специализирующейся на торговле сырьевыми товарами, и компанией Gourmet – одним из ведущих розничных продавцов продуктов питания в Египте.

На коллективной экспозиции Made in Russia были представлены компании, специализирующиеся на производстве мясной, масложировой, молочной продукции, готовых продуктов питания и кондитерских изделий, рыбы и морепродуктов. Также были представлены компании – производители зерна и продуктов его переработки, производители пищевых ингредиентов, напомнили в РЭЦ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияАфрикаСделано в РоссииЭкономика
 
 
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