https://ria.ru/20221207/eksport-1837044393.html
Экспорт ставропольского подсолнечного масла в Индию вырос в 2,5 раза
Экспорт ставропольского подсолнечного масла в Индию вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 07.12.2022
Экспорт ставропольского подсолнечного масла в Индию вырос в 2,5 раза
тавропольские сельхозтоваропроизводители с начала 2022 года в 2,5 раза увеличили экспорт подсолнечного масла в Индию, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:23
2022-12-07T18:23
2022-12-07T18:23
ставропольский край
владимир владимиров
индия
россия
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СТАВРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Ставропольские сельхозтоваропроизводители с начала 2022 года в 2,5 раза увеличили экспорт подсолнечного масла в Индию, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства Ставропольского края.Поставки осуществляются в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в нацпроект "Международная кооперация и экспорт"."Увеличение экспорта объясняется высоким качеством продукции, произведенной на территории региона, а также возросшим спросом на подсолнечное масло на международных рынках. Это способствует наращиванию производственного потенциала в данном направлении: от увеличения посевных площадей, повышения урожайности масличных культур, до внедрения новых технологий переработки", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что ставропольские экспортёры также нарастили поставки в Индию семян аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина. Производство этих культур является перспективным направлением растениеводства. В целом, экономическая эффективность выращивания пряных и лекарственных культур составляет 19,3%.
https://ria.ru/20221123/eksport-1833720478.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир владимиров, индия, россия
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Индия, Россия
СТАВРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Ставропольские сельхозтоваропроизводители с начала 2022 года в 2,5 раза увеличили экспорт подсолнечного масла в Индию, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства Ставропольского края.
Поставки осуществляются в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в нацпроект "Международная кооперация и экспорт".
"Увеличение экспорта объясняется высоким качеством продукции, произведенной на территории региона, а также возросшим спросом на подсолнечное масло на международных рынках. Это способствует наращиванию производственного потенциала в данном направлении: от увеличения посевных площадей, повышения урожайности масличных культур, до внедрения новых технологий переработки", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ставропольские экспортёры также нарастили поставки в Индию семян аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина. Производство этих культур является перспективным направлением растениеводства. В целом, экономическая эффективность выращивания пряных и лекарственных культур составляет 19,3%.
"Реализация национальных проектов – наша общая задача. И Ставрополье вносит достойный вклад в укрепление экспортного потенциала России. Мы внедряем новые культуры, а, значит, наш агропромышленный комплекс становится более конкурентным и устойчивым", - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.