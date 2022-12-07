https://ria.ru/20221207/eksport-1837044393.html

Экспорт ставропольского подсолнечного масла в Индию вырос в 2,5 раза

Экспорт ставропольского подсолнечного масла в Индию вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 07.12.2022

Экспорт ставропольского подсолнечного масла в Индию вырос в 2,5 раза

тавропольские сельхозтоваропроизводители с начала 2022 года в 2,5 раза увеличили экспорт подсолнечного масла в Индию, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:23

2022-12-07T18:23

2022-12-07T18:23

ставропольский край

владимир владимиров

индия

россия

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СТАВРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Ставропольские сельхозтоваропроизводители с начала 2022 года в 2,5 раза увеличили экспорт подсолнечного масла в Индию, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства Ставропольского края.Поставки осуществляются в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в нацпроект "Международная кооперация и экспорт"."Увеличение экспорта объясняется высоким качеством продукции, произведенной на территории региона, а также возросшим спросом на подсолнечное масло на международных рынках. Это способствует наращиванию производственного потенциала в данном направлении: от увеличения посевных площадей, повышения урожайности масличных культур, до внедрения новых технологий переработки", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что ставропольские экспортёры также нарастили поставки в Индию семян аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина. Производство этих культур является перспективным направлением растениеводства. В целом, экономическая эффективность выращивания пряных и лекарственных культур составляет 19,3%.

https://ria.ru/20221123/eksport-1833720478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, индия, россия