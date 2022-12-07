https://ria.ru/20221207/eksport-1837024025.html
США ограничили экспорт для десяти российских компаний
США ограничили экспорт для десяти российских компаний - РИА Новости, 07.12.2022
США ограничили экспорт для десяти российских компаний
США ввели экспортные ограничения против 24 компаний, включая 10 юридических лиц из РФ, за действия против национальной безопасности или иностранных политических РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:30
2022-12-07T17:30
2022-12-07T17:32
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новые санкции сша против россии
минторг сша
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. США ввели экспортные ограничения против 24 компаний, включая 10 юридических лиц из РФ, за действия против национальной безопасности или иностранных политических интересов США, говорится в опубликованном документе американского минторга."Министерство торговли… добавляет 24 организации в список 26 предприятий по экспортному регулированию. Эти организации, по определению правительства США, действуют вразрез национальной безопасности или иностранным политическим интересам Соединенных Штатов Америки", - говорится в документе.Отмечается, что в список попали компании из России, ОАЭ, Латвии, Пакистана, Сингапура и Швейцарии. Из российских организаций в списке фигурируют 10 компаний, включая "Русэлектроникс", "Миландр", "Милур" и другие.
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сша, россия, оаэ, санкции в отношении россии, новые санкции сша против россии, минторг сша
США, Россия, ОАЭ, Санкции в отношении России, Новые санкции США против России, Минторг США
17:30 07.12.2022 (обновлено: 17:32 07.12.2022)
США ограничили экспорт для десяти российских компаний
США ограничили экспорт для десяти российских компаний за действия вразрез нацбезопасности
ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. США ввели экспортные ограничения против 24 компаний, включая 10 юридических лиц из РФ, за действия против национальной безопасности или иностранных политических интересов США, говорится в опубликованном документе американского минторга.
"Министерство торговли… добавляет 24 организации в список 26 предприятий по экспортному регулированию. Эти организации, по определению правительства США, действуют вразрез национальной безопасности или иностранным политическим интересам Соединенных Штатов Америки", - говорится в документе.
Отмечается, что в список попали компании из России, ОАЭ, Латвии, Пакистана, Сингапура и Швейцарии. Из российских организаций в списке фигурируют 10 компаний, включая "Русэлектроникс", "Миландр", "Милур" и другие.