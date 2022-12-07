https://ria.ru/20221207/eksport-1837024025.html

США ограничили экспорт для десяти российских компаний

США ограничили экспорт для десяти российских компаний - РИА Новости, 07.12.2022

США ограничили экспорт для десяти российских компаний

США ввели экспортные ограничения против 24 компаний, включая 10 юридических лиц из РФ, за действия против национальной безопасности или иностранных политических РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:30

2022-12-07T17:30

2022-12-07T17:32

сша

россия

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санкции в отношении россии

новые санкции сша против россии

минторг сша

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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. США ввели экспортные ограничения против 24 компаний, включая 10 юридических лиц из РФ, за действия против национальной безопасности или иностранных политических интересов США, говорится в опубликованном документе американского минторга."Министерство торговли… добавляет 24 организации в список 26 предприятий по экспортному регулированию. Эти организации, по определению правительства США, действуют вразрез национальной безопасности или иностранным политическим интересам Соединенных Штатов Америки", - говорится в документе.Отмечается, что в список попали компании из России, ОАЭ, Латвии, Пакистана, Сингапура и Швейцарии. Из российских организаций в списке фигурируют 10 компаний, включая "Русэлектроникс", "Миландр", "Милур" и другие.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728435375.html

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сша, россия, оаэ, санкции в отношении россии, новые санкции сша против россии, минторг сша