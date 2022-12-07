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Китай будет наращивать экспорт подержанных автомобилей - РИА Новости, 07.12.2022
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Китай будет наращивать экспорт подержанных автомобилей
Китай будет наращивать экспорт подержанных автомобилей - РИА Новости, 07.12.2022
Китай будет наращивать экспорт подержанных автомобилей
Китай разрешил еще 14 своим регионам экспортировать подержанные автомобили, говорится в уведомлении, совместно опубликованном Министерством коммерции,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:28
2022-12-07T15:28
россия-китай: главное
китай
экономика
авто
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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай разрешил еще 14 своим регионам экспортировать подержанные автомобили, говорится в уведомлении, совместно опубликованном Министерством коммерции, министерством общественной безопасности и Главным таможенным управлением.Административные единицы, получившие такое разрешение, должны разработать стандарты допуска на рынок подержанных автомобилей для местных предприятий, регламентировать процедуры отбора и оказать поддержку в ведении экспортного бизнеса компаниям, имеющим доступ к подержанным автомобилям, каналы сбыта за рубежом и способным предоставлять послепродажное обслуживание, говорится в уведомлении.Необходимо приложить больше усилий для упрощения процедур регистрации сделок купли-продажи, получения лицензий и таможенного оформления, чтобы создать благоприятные условия для экспорта подержанных автомобилей, отмечается в уведомлении.Китай официально начал экспортировать подержанные автомобили в мае 2019 года. В число 10 административных единиц, которые первыми получили разрешение экспортировать поддержанные автомобили, вошли Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и провинция Гуандун.Согласно отраслевым данным, в Китае было продано 13,3 миллиона подержанных автомобилей за первые 10 месяцев 2022 года.
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китай, экономика, авто
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Авто
15:28 07.12.2022
 

Китай будет наращивать экспорт подержанных автомобилей

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкДвижение транспорта в городе Пекине
Движение транспорта в городе Пекине - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай разрешил еще 14 своим регионам экспортировать подержанные автомобили, говорится в уведомлении, совместно опубликованном Министерством коммерции, министерством общественной безопасности и Главным таможенным управлением.
Административные единицы, получившие такое разрешение, должны разработать стандарты допуска на рынок подержанных автомобилей для местных предприятий, регламентировать процедуры отбора и оказать поддержку в ведении экспортного бизнеса компаниям, имеющим доступ к подержанным автомобилям, каналы сбыта за рубежом и способным предоставлять послепродажное обслуживание, говорится в уведомлении.
Необходимо приложить больше усилий для упрощения процедур регистрации сделок купли-продажи, получения лицензий и таможенного оформления, чтобы создать благоприятные условия для экспорта подержанных автомобилей, отмечается в уведомлении.
Китай официально начал экспортировать подержанные автомобили в мае 2019 года. В число 10 административных единиц, которые первыми получили разрешение экспортировать поддержанные автомобили, вошли Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и провинция Гуандун.
Согласно отраслевым данным, в Китае было продано 13,3 миллиона подержанных автомобилей за первые 10 месяцев 2022 года.
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