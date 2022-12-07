https://ria.ru/20221207/eksport-1836970777.html

Китай будет наращивать экспорт подержанных автомобилей

Китай будет наращивать экспорт подержанных автомобилей - РИА Новости, 07.12.2022

Китай будет наращивать экспорт подержанных автомобилей

Китай разрешил еще 14 своим регионам экспортировать подержанные автомобили, говорится в уведомлении, совместно опубликованном Министерством коммерции,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:28

2022-12-07T15:28

2022-12-07T15:28

россия-китай: главное

китай

экономика

авто

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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай разрешил еще 14 своим регионам экспортировать подержанные автомобили, говорится в уведомлении, совместно опубликованном Министерством коммерции, министерством общественной безопасности и Главным таможенным управлением.Административные единицы, получившие такое разрешение, должны разработать стандарты допуска на рынок подержанных автомобилей для местных предприятий, регламентировать процедуры отбора и оказать поддержку в ведении экспортного бизнеса компаниям, имеющим доступ к подержанным автомобилям, каналы сбыта за рубежом и способным предоставлять послепродажное обслуживание, говорится в уведомлении.Необходимо приложить больше усилий для упрощения процедур регистрации сделок купли-продажи, получения лицензий и таможенного оформления, чтобы создать благоприятные условия для экспорта подержанных автомобилей, отмечается в уведомлении.Китай официально начал экспортировать подержанные автомобили в мае 2019 года. В число 10 административных единиц, которые первыми получили разрешение экспортировать поддержанные автомобили, вошли Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и провинция Гуандун.Согласно отраслевым данным, в Китае было продано 13,3 миллиона подержанных автомобилей за первые 10 месяцев 2022 года.

https://ria.ru/20220913/avtomobili-1816481310.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика, авто