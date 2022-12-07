https://ria.ru/20221207/ekoaktivisty-1836893105.html

Экоактивисты облили фасад "Ла Скала" в Милане перед открытием сезона

Экоактивисты облили фасад "Ла Скала" в Милане перед открытием сезона - РИА Новости, 07.12.2022

Экоактивисты облили фасад "Ла Скала" в Милане перед открытием сезона

Группа климатических активистов в среду утром облила краской фасад миланского театра "Ла Скала", где вечером состоится открытие нового сезона оперой Модеста... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:44

2022-12-07T11:44

2022-12-07T11:44

культура

новости культуры

модест мусоргский

борис годунов

серджо маттарелла

милан

италия

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РИМ, 7 дек – РИА Новости. Группа климатических активистов в среду утром облила краской фасад миланского театра "Ла Скала", где вечером состоится открытие нового сезона оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов", сообщает информационное агентство Agi.Участники акции выступили с плакатами против использования газа и угля. Прибывшая на место полиция задержала пятерых человек.Начались работы по очистке фасада театра.Открытие нового сезона станет крупнейшим событием культурной жизни: на премьеру в Милан приедут президент Италии Серджо Маттарелла, премьер страны Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, модест мусоргский, борис годунов, серджо маттарелла, милан, италия, ла скала, еврокомиссия, опера, театр