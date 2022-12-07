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Экоактивисты облили фасад "Ла Скала" в Милане перед открытием сезона - РИА Новости, 07.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221207/ekoaktivisty-1836893105.html
Экоактивисты облили фасад "Ла Скала" в Милане перед открытием сезона
Экоактивисты облили фасад "Ла Скала" в Милане перед открытием сезона - РИА Новости, 07.12.2022
Экоактивисты облили фасад "Ла Скала" в Милане перед открытием сезона
Группа климатических активистов в среду утром облила краской фасад миланского театра "Ла Скала", где вечером состоится открытие нового сезона оперой Модеста... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:44
2022-12-07T11:44
культура
новости культуры
модест мусоргский
борис годунов
серджо маттарелла
милан
италия
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РИМ, 7 дек – РИА Новости. Группа климатических активистов в среду утром облила краской фасад миланского театра "Ла Скала", где вечером состоится открытие нового сезона оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов", сообщает информационное агентство Agi.Участники акции выступили с плакатами против использования газа и угля. Прибывшая на место полиция задержала пятерых человек.Начались работы по очистке фасада театра.Открытие нового сезона станет крупнейшим событием культурной жизни: на премьеру в Милан приедут президент Италии Серджо Маттарелла, премьер страны Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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новости культуры, модест мусоргский, борис годунов, серджо маттарелла, милан, италия, ла скала, еврокомиссия, опера, театр
Культура, Новости культуры, Модест Мусоргский, Борис Годунов, Серджо Маттарелла, Милан, Италия, Ла Скала, Еврокомиссия, Опера, Театр
11:44 07.12.2022
 
Экоактивисты облили фасад "Ла Скала" в Милане перед открытием сезона

Экоактивисты облили фасад театра "Ла Скала" в Милане перед открытием нового сезона

© AFP 2022 / Piero CruciattiГруппа климатических активистов обливают краской фасад театра Ла Скала в Милане, Италия
Группа климатических активистов обливают краской фасад театра Ла Скала в Милане, Италия - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / Piero Cruciatti
Читать ria.ru в
РИМ, 7 дек – РИА Новости. Группа климатических активистов в среду утром облила краской фасад миланского театра "Ла Скала", где вечером состоится открытие нового сезона оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов", сообщает информационное агентство Agi.
Участники акции выступили с плакатами против использования газа и угля. Прибывшая на место полиция задержала пятерых человек.
Начались работы по очистке фасада театра.
Открытие нового сезона станет крупнейшим событием культурной жизни: на премьеру в Милан приедут президент Италии Серджо Маттарелла, премьер страны Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ильдар Абдразаков
11:37Культура
Российский бас исполнит главную партию на открытии сезона в "Ла Скала"
 
КультураНовости культурыМодест МусоргскийБорис ГодуновСерджо МаттареллаМиланИталияЛа СкалаЕврокомиссияОпераТеатр
 
 
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