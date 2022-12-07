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Экоактивисты облили фасад "Ла Скала" в Милане перед открытием сезона
Экоактивисты облили фасад "Ла Скала" в Милане перед открытием сезона - РИА Новости, 07.12.2022
Экоактивисты облили фасад "Ла Скала" в Милане перед открытием сезона
Группа климатических активистов в среду утром облила краской фасад миланского театра "Ла Скала", где вечером состоится открытие нового сезона оперой Модеста... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:44
2022-12-07T11:44
2022-12-07T11:44
культура
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модест мусоргский
борис годунов
серджо маттарелла
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ла скала
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РИМ, 7 дек – РИА Новости. Группа климатических активистов в среду утром облила краской фасад миланского театра "Ла Скала", где вечером состоится открытие нового сезона оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов", сообщает информационное агентство Agi.Участники акции выступили с плакатами против использования газа и угля. Прибывшая на место полиция задержала пятерых человек.Начались работы по очистке фасада театра.Открытие нового сезона станет крупнейшим событием культурной жизни: на премьеру в Милан приедут президент Италии Серджо Маттарелла, премьер страны Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, модест мусоргский, борис годунов, серджо маттарелла, милан, италия, ла скала, еврокомиссия, опера, театр
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Экоактивисты облили фасад "Ла Скала" в Милане перед открытием сезона
Экоактивисты облили фасад театра "Ла Скала" в Милане перед открытием нового сезона