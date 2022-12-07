https://ria.ru/20221207/ekipirovka-1837008411.html

Путин обещал разобраться с нехваткой экипировки в ходе спецоперации

Путин обещал разобраться с нехваткой экипировки в ходе спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022

Путин обещал разобраться с нехваткой экипировки в ходе спецоперации

Президент Владимир Путин пообещал разобраться с нехваткой экипировки для российских военнослужащих в зоне спецоперации. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:59

2022-12-07T16:59

2022-12-07T17:20

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

валерий фадеев

вооруженные силы рф

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин пообещал разобраться с нехваткой экипировки для российских военнослужащих в зоне спецоперации. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека его глава Валерий Фадеев рассказал, что сейчас в некоторых военных частях сталкиваются с проблема обеспечения мобилизованных зимней экипировкой."По поводу проблемы с экипировкой, мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы вас просил просто дать дополнительную информацию. Обязательно с этим разберемся и как можно быстрее", — сказал Путин.В России с 21 сентября проводилась частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. К 28 октября призвали, как и планировалось, 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20221114/armokom-1831269040.html

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россия, владимир путин, валерий фадеев, вооруженные силы рф, совет по правам человека при президенте рф (спч)