https://ria.ru/20221207/ekipirovka-1837008411.html
Путин обещал разобраться с нехваткой экипировки в ходе спецоперации
Путин обещал разобраться с нехваткой экипировки в ходе спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022
Путин обещал разобраться с нехваткой экипировки в ходе спецоперации
Президент Владимир Путин пообещал разобраться с нехваткой экипировки для российских военнослужащих в зоне спецоперации. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:59
2022-12-07T16:59
2022-12-07T17:20
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
валерий фадеев
вооруженные силы рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин пообещал разобраться с нехваткой экипировки для российских военнослужащих в зоне спецоперации. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека его глава Валерий Фадеев рассказал, что сейчас в некоторых военных частях сталкиваются с проблема обеспечения мобилизованных зимней экипировкой."По поводу проблемы с экипировкой, мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы вас просил просто дать дополнительную информацию. Обязательно с этим разберемся и как можно быстрее", — сказал Путин.В России с 21 сентября проводилась частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. К 28 октября призвали, как и планировалось, 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20221114/armokom-1831269040.html
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россия, владимир путин, валерий фадеев, вооруженные силы рф, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Валерий Фадеев, Вооруженные силы РФ, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
16:59 07.12.2022 (обновлено: 17:20 07.12.2022)
Путин обещал разобраться с нехваткой экипировки в ходе спецоперации
Путин обещал рассмотреть вопрос нехватки экипировки, возникшей в ходе спецоперации