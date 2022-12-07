https://ria.ru/20221207/dugina-1837091508.html

Клуб журналистов Мексики вручил посмертную награду Дарье Дугиной

Клуб журналистов Мексики вручил посмертную награду Дарье Дугиной - РИА Новости, 07.12.2022

Клуб журналистов Мексики вручил посмертную награду Дарье Дугиной

Клуб журналистов Мексики вручил посмертную награду убитой в результате теракта журналистке Дарье Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T23:29

2022-12-07T23:29

2022-12-07T23:29

дарья дугина

александр дугин

виктор коронелли

мексика

россия

мехико (штат)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Клуб журналистов Мексики вручил посмертную награду убитой в результате теракта журналистке Дарье Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина, сообщили РИА Новости в российском посольстве.Клуб журналистов Мексики - одна из старейших и престижных отраслевых организаций страны. В этом году организация провела в Мехико юбилейную, 70-ю по счету, церемонию вручения наград в области журналистики."В ходе церемонии показали видеообращение отца Дарьи, Александра Гельевича Дугина. Мероприятие прошло в позитивном ключе, чувствовалась большая поддержка России в целом", - добавил Земский.Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20221125/dugina-1834172871.html

мексика

россия

мехико (штат)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дарья дугина, александр дугин, виктор коронелли, мексика, россия, мехико (штат), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной