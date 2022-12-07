https://ria.ru/20221207/dugina-1837091508.html
Клуб журналистов Мексики вручил посмертную награду Дарье Дугиной
Клуб журналистов Мексики вручил посмертную награду Дарье Дугиной - РИА Новости, 07.12.2022
Клуб журналистов Мексики вручил посмертную награду Дарье Дугиной
Клуб журналистов Мексики вручил посмертную награду убитой в результате теракта журналистке Дарье Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T23:29
2022-12-07T23:29
2022-12-07T23:29
дарья дугина
александр дугин
виктор коронелли
мексика
россия
мехико (штат)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Клуб журналистов Мексики вручил посмертную награду убитой в результате теракта журналистке Дарье Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина, сообщили РИА Новости в российском посольстве.Клуб журналистов Мексики - одна из старейших и престижных отраслевых организаций страны. В этом году организация провела в Мехико юбилейную, 70-ю по счету, церемонию вручения наград в области журналистики."В ходе церемонии показали видеообращение отца Дарьи, Александра Гельевича Дугина. Мероприятие прошло в позитивном ключе, чувствовалась большая поддержка России в целом", - добавил Земский.Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20221125/dugina-1834172871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья дугина, александр дугин, виктор коронелли, мексика, россия, мехико (штат), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Александр Дугин, Виктор Коронелли, Мексика, Россия, Мехико (штат), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
Клуб журналистов Мексики вручил посмертную награду Дарье Дугиной
Клуб журналистов Мексики вручил посмертную награду убитой в результате теракта Дугиной