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На северо-западе Москвы произошло смертельное ДТП с иномаркой - РИА Новости, 07.12.2022
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На северо-западе Москвы произошло смертельное ДТП с иномаркой
На северо-западе Москвы произошло смертельное ДТП с иномаркой - РИА Новости, 07.12.2022
На северо-западе Москвы произошло смертельное ДТП с иномаркой
Водитель Kia погиб в аварии на северо-западе Москвы, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:49
2022-12-07T22:49
происшествия
авто
москва
kia rio
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Водитель Kia погиб в аварии на северо-западе Москвы, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Как отметили в полиции, авария произошла в среду вечером на улице Нижние Мневники в районе дома 35."Автомобиль Kia совершил наезд на препятствие – мачту городского освещения. Водитель от полученных травм скончался", – сказали в пресс-службе.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, подчеркнули в главке.
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происшествия, авто, москва, kia rio
Происшествия, Авто, Москва, Kia Rio
22:49 07.12.2022
 
На северо-западе Москвы произошло смертельное ДТП с иномаркой

МВД: водитель Kia погиб в аварии на северо-западе Москвы, обстоятельства ДТП выясняются

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Водитель Kia погиб в аварии на северо-западе Москвы, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Как отметили в полиции, авария произошла в среду вечером на улице Нижние Мневники в районе дома 35.
"Автомобиль Kia совершил наезд на препятствие – мачту городского освещения. Водитель от полученных травм скончался", – сказали в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, подчеркнули в главке.
Наручники - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 14:29
В Подмосковье арестовали полицейского, устроившего пьяное ДТП
 
ПроисшествияАвтоМоскваKia Rio
 
 
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