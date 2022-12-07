https://ria.ru/20221207/dtp-1837087422.html
На северо-западе Москвы произошло смертельное ДТП с иномаркой
На северо-западе Москвы произошло смертельное ДТП с иномаркой - РИА Новости, 07.12.2022
На северо-западе Москвы произошло смертельное ДТП с иномаркой
Водитель Kia погиб в аварии на северо-западе Москвы, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:49
2022-12-07T22:49
2022-12-07T22:49
происшествия
авто
москва
kia rio
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Водитель Kia погиб в аварии на северо-западе Москвы, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Как отметили в полиции, авария произошла в среду вечером на улице Нижние Мневники в районе дома 35."Автомобиль Kia совершил наезд на препятствие – мачту городского освещения. Водитель от полученных травм скончался", – сказали в пресс-службе.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, подчеркнули в главке.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, kia rio
Происшествия, Авто, Москва, Kia Rio
На северо-западе Москвы произошло смертельное ДТП с иномаркой
МВД: водитель Kia погиб в аварии на северо-западе Москвы, обстоятельства ДТП выясняются
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Водитель Kia погиб в аварии на северо-западе Москвы, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Как отметили в полиции, авария произошла в среду вечером на улице Нижние Мневники в районе дома 35.
"Автомобиль Kia совершил наезд на препятствие – мачту городского освещения. Водитель от полученных травм скончался", – сказали в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, подчеркнули в главке.