https://ria.ru/20221207/dtp-1837087422.html

На северо-западе Москвы произошло смертельное ДТП с иномаркой

На северо-западе Москвы произошло смертельное ДТП с иномаркой - РИА Новости, 07.12.2022

На северо-западе Москвы произошло смертельное ДТП с иномаркой

Водитель Kia погиб в аварии на северо-западе Москвы, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T22:49

2022-12-07T22:49

2022-12-07T22:49

происшествия

авто

москва

kia rio

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Водитель Kia погиб в аварии на северо-западе Москвы, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Как отметили в полиции, авария произошла в среду вечером на улице Нижние Мневники в районе дома 35."Автомобиль Kia совершил наезд на препятствие – мачту городского освещения. Водитель от полученных травм скончался", – сказали в пресс-службе.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, подчеркнули в главке.

https://ria.ru/20221207/arest-1836950804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, москва, kia rio