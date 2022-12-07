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На севере Москвы в ДТП с маршруткой пострадали два человека - РИА Новости, 07.12.2022
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На севере Москвы в ДТП с маршруткой пострадали два человека
На севере Москвы в ДТП с маршруткой пострадали два человека - РИА Новости, 07.12.2022
На севере Москвы в ДТП с маршруткой пострадали два человека
Две легковушки и маршрутка столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:03
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происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Две легковушки и маршрутка столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Он отметил, что ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 66."Произошла авария с участием двух легковых машин и маршрутки. Пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.В столичном главке МВД подтвердили РИА Новости факт аварии на Ленинградском проспекте."По предварительным данным... произошло столкновение двух единиц автотранспорта. Одно из транспортных средств - маршрутный микроавтобус", - сказал представитель пресс-службы.Медики осматривают граждан, информация о пострадавших уточняется. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, добавил он.
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
10:03 07.12.2022 (обновлено: 10:28 07.12.2022)
 
На севере Москвы в ДТП с маршруткой пострадали два человека

На севере Москвы в ДТП с маршруткой и двумя легковыми автомобилями пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Две легковушки и маршрутка столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Он отметил, что ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 66.
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"Произошла авария с участием двух легковых машин и маршрутки. Пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
В столичном главке МВД подтвердили РИА Новости факт аварии на Ленинградском проспекте.
"По предварительным данным... произошло столкновение двух единиц автотранспорта. Одно из транспортных средств - маршрутный микроавтобус", - сказал представитель пресс-службы.
Медики осматривают граждан, информация о пострадавших уточняется. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, добавил он.
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