https://ria.ru/20221207/dtp-1836869909.html

На севере Москвы в ДТП с маршруткой пострадали два человека

На севере Москвы в ДТП с маршруткой пострадали два человека - РИА Новости, 07.12.2022

На севере Москвы в ДТП с маршруткой пострадали два человека

Две легковушки и маршрутка столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:03

2022-12-07T10:03

2022-12-07T10:28

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Две легковушки и маршрутка столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Он отметил, что ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 66."Произошла авария с участием двух легковых машин и маршрутки. Пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.В столичном главке МВД подтвердили РИА Новости факт аварии на Ленинградском проспекте."По предварительным данным... произошло столкновение двух единиц автотранспорта. Одно из транспортных средств - маршрутный микроавтобус", - сказал представитель пресс-службы.Медики осматривают граждан, информация о пострадавших уточняется. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, добавил он.

https://ria.ru/20221206/dtp-1836769361.html

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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф