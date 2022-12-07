https://ria.ru/20221207/dsnv-1837043391.html

Россия и США могут договориться о новом ДСНВ, считает экс-глава ОБСЕ

Россия и США могут договориться о новом ДСНВ, считает экс-глава ОБСЕ - РИА Новости, 07.12.2022

Россия и США могут договориться о новом ДСНВ, считает экс-глава ОБСЕ

Россия и США могут договориться о новом соглашении по контролю над стратегическими вооружениями, несмотря на существующие политические разногласия заявил в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:20

2022-12-07T18:20

2022-12-07T18:20

в мире

джо байден

россия

украина

обсе

томас гремингер

сша

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и США могут договориться о новом соглашении по контролю над стратегическими вооружениями, несмотря на существующие политические разногласия заявил в интервью РИА Новости директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. В российском МИД ранее отмечали РИА Новости, что заседание переносится на более поздний срок."Я думаю, что в основе своей обе стороны хотят проводить политику отделения мух от котлет. Это значит, что они хотят защитить повестку, связанную со стратегической стабильности от войны на Украине. Я думаю, что это очень важно сделать. Но, конечно, в обеих странах есть политические события, которые иногда затрудняют это", - сказал Гремингер в кулуарах "Примаковских чтений" в Москве.По словам Гремингера, встреча в Каире была отложена по просьбе России. Бывший глава ОБСЕ считает, что эта встреча могла бы стать "стартовой площадкой для подготовки переговоров по преемнику нового СНВ"."Я думаю, что в конце концов здравый смысл возобладает, потому что этот вопрос настолько важен для обоих государств, а также для всех нас, что они продолжат эти обсуждения", - сказал Гремингер.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221206/komissiya-1836790943.html

https://ria.ru/20221207/putin-1837042319.html

россия

украина

сша

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в мире, джо байден, россия, украина, обсе, томас гремингер, сша