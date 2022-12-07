https://ria.ru/20221207/dozhd-1836880022.html
Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала "Дождь"*
Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала "Дождь"* - РИА Новости, 07.12.2022
Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала "Дождь"*
Вещание телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) после отзыва лицензии в Латвии будет прекращено и в Литве, сообщила литовская комиссия по радио и... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:45
2022-12-07T10:45
2022-12-07T11:02
литва
латвия
санкции в отношении россии
россия
медиавойны
в мире
дождь (телеканал)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вещание телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) после отзыва лицензии в Латвии будет прекращено и в Литве, сообщила литовская комиссия по радио и телевидению."При аннулировании лицензии на трансляцию "Дождя"* (латвийским регулятором - ред.) с 8 декабря канал не будет доступен и в Литве", - говорится в сообщении. Как пояснили в комиссии, выданная в Латвии лицензия позволяла телеканалу вещать на территории ЕС, США, России и других странах. Кроме того, канал в Латвии был включен в список "ретрансляторов телепрограмм, представителей аудиовизуальных медиа-услуг и был доступен на платформе Youtube".Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш во вторник заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*. Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221207/russkie-1836853880.html
https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, латвия, санкции в отношении россии, россия, в мире, дождь (телеканал)
Литва, Латвия, Санкции в отношении России, Россия, Медиавойны, В мире, Дождь (телеканал)
10:45 07.12.2022 (обновлено: 11:02 07.12.2022)
Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала "Дождь"*
Комиссия по радио и телевидению Литвы объявила о прекращении вещания "Дождя" с 8 декабря
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вещание телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) после отзыва лицензии в Латвии будет прекращено и в Литве, сообщила литовская комиссия по радио и телевидению.
"При аннулировании лицензии на трансляцию "Дождя"* (латвийским регулятором - ред.) с 8 декабря канал не будет доступен и в Литве", - говорится в сообщении. Как пояснили в комиссии, выданная в Латвии лицензия позволяла телеканалу вещать на территории ЕС, США, России и других странах. Кроме того, канал в Латвии был включен в список "ретрансляторов телепрограмм, представителей аудиовизуальных медиа-услуг и был доступен на платформе Youtube".
Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш во вторник заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*. Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента