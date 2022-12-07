https://ria.ru/20221207/dozhd-1836880022.html

Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала "Дождь"*

Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала "Дождь"* - РИА Новости, 07.12.2022

Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала "Дождь"*

Вещание телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) после отзыва лицензии в Латвии будет прекращено и в Литве, сообщила литовская комиссия по радио и... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:45

2022-12-07T10:45

2022-12-07T11:02

литва

латвия

санкции в отношении россии

россия

медиавойны

в мире

дождь (телеканал)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вещание телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) после отзыва лицензии в Латвии будет прекращено и в Литве, сообщила литовская комиссия по радио и телевидению."При аннулировании лицензии на трансляцию "Дождя"* (латвийским регулятором - ред.) с 8 декабря канал не будет доступен и в Литве", - говорится в сообщении. Как пояснили в комиссии, выданная в Латвии лицензия позволяла телеканалу вещать на территории ЕС, США, России и других странах. Кроме того, канал в Латвии был включен в список "ретрансляторов телепрограмм, представителей аудиовизуальных медиа-услуг и был доступен на платформе Youtube".Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш во вторник заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*. Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221207/russkie-1836853880.html

https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

литва, латвия, санкции в отношении россии, россия, в мире, дождь (телеканал)