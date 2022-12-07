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В Донецке восстановят молодежный центр - РИА Новости, 07.12.2022
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В Донецке восстановят молодежный центр
В Донецке восстановят молодежный центр - РИА Новости, 07.12.2022
В Донецке восстановят молодежный центр
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике и председатель Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев заявил, что движение "Мы вместе" восстановит... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:48
2022-12-07T15:48
в мире
артем метелев (депутат)
алексей кулемзин (донецк)
донецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике и председатель Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев заявил, что движение "Мы вместе" восстановит поврежденный от обстрела украинских войск донецкий городской молодёжный центр, передаёт корреспондент РИА Новости."Мы, как движение "Мы вместе", считаем необходимым объявить сейчас сбор средств на восстановление молодежного центра. Пока ВСУ и те, кто направляют на дома, больницы, молодёжные центры цели своих вооружённых сил, будут купаться в своей ненависти, мы будем отстраивать места, где только что видели обломки, счастливую от жизни молодежь", - сказал Метелев на пресс-ланче по итогам Международного форума гражданского участия "Мы вместе".Он добавил, что молодёжный центр будет восстановлен в ближайшее время.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что донецкий городской молодежный центр был поврежден в результате прямого попадания снаряда при обстреле украинскими войсками.
https://ria.ru/20221207/donetsk-1836914671.html
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в мире, артем метелев (депутат), алексей кулемзин (донецк), донецк, вооруженные силы украины
В мире, Артем Метелев (депутат), Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Вооруженные силы Украины
15:48 07.12.2022
 
В Донецке восстановят молодежный центр

Движение "Мы вместе" восстановит поврежденный от обстрела ВСУ донецкий молодежный центр

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramДым над Донецком после обстрела
Дым над Донецком после обстрела - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Дым над Донецком после обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике и председатель Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев заявил, что движение "Мы вместе" восстановит поврежденный от обстрела украинских войск донецкий городской молодёжный центр, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Мы, как движение "Мы вместе", считаем необходимым объявить сейчас сбор средств на восстановление молодежного центра. Пока ВСУ и те, кто направляют на дома, больницы, молодёжные центры цели своих вооружённых сил, будут купаться в своей ненависти, мы будем отстраивать места, где только что видели обломки, счастливую от жизни молодежь", - сказал Метелев на пресс-ланче по итогам Международного форума гражданского участия "Мы вместе".
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Украинские войска обстреляли три района Донецка
Он добавил, что молодёжный центр будет восстановлен в ближайшее время.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что донецкий городской молодежный центр был поврежден в результате прямого попадания снаряда при обстреле украинскими войсками.
Последствия обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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В миреАртем Метелев (депутат)Алексей Кулемзин (Донецк)ДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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