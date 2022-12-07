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Путин назвал действия ВСУ в Донбассе геноцидом - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Путин назвал действия ВСУ в Донбассе геноцидом
Путин назвал действия ВСУ в Донбассе геноцидом - РИА Новости, 07.12.2022
Путин назвал действия ВСУ в Донбассе геноцидом
Президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом действия украинских войск, которые препятствуют поступлению воды в Донецк. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:50
2022-12-07T19:00
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы украины
россия
донецк
владимир путин
безопасность
украина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом действия украинских войск, которые препятствуют поступлению воды в Донецк.Глава российского государства в среду провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, говоря о ситуации в Донецке, обратила внимание на отсутствие в городе водоснабжения."Это объекты водоснабжения, которые контролируются ВСУ, которые препятствуют поступлению воды в миллионный город. Это геноцид, это продолжение геноцида просто. Никто не обращает на это внимание, никто", - ответил президент.
https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html
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донбасс, вооруженные силы украины, россия, донецк, владимир путин, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецк, Владимир Путин, Безопасность, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:50 07.12.2022 (обновлено: 19:00 07.12.2022)
 
Путин назвал действия ВСУ в Донбассе геноцидом

Путин назвал препятствование украинскими войсками поступлению воды в Донецк геноцидом

© РИА Новости / Андрей Коц Указатель, направляющий к месту забора воды в Донецке
Указатель, направляющий к месту забора воды в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Указатель, направляющий к месту забора воды в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом действия украинских войск, которые препятствуют поступлению воды в Донецк.
Глава российского государства в среду провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, говоря о ситуации в Донецке, обратила внимание на отсутствие в городе водоснабжения.
"Это объекты водоснабжения, которые контролируются ВСУ, которые препятствуют поступлению воды в миллионный город. Это геноцид, это продолжение геноцида просто. Никто не обращает на это внимание, никто", - ответил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкВладимир ПутинБезопасностьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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