https://ria.ru/20221207/donbass-1837050049.html
Путин назвал действия ВСУ в Донбассе геноцидом
Путин назвал действия ВСУ в Донбассе геноцидом - РИА Новости, 07.12.2022
Путин назвал действия ВСУ в Донбассе геноцидом
Президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом действия украинских войск, которые препятствуют поступлению воды в Донецк. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:50
2022-12-07T18:50
2022-12-07T19:00
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы украины
россия
донецк
владимир путин
безопасность
украина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом действия украинских войск, которые препятствуют поступлению воды в Донецк.Глава российского государства в среду провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, говоря о ситуации в Донецке, обратила внимание на отсутствие в городе водоснабжения."Это объекты водоснабжения, которые контролируются ВСУ, которые препятствуют поступлению воды в миллионный город. Это геноцид, это продолжение геноцида просто. Никто не обращает на это внимание, никто", - ответил президент.
https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:50 07.12.2022 (обновлено: 19:00 07.12.2022)
Путин назвал действия ВСУ в Донбассе геноцидом
Путин назвал препятствование украинскими войсками поступлению воды в Донецк геноцидом