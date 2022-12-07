https://ria.ru/20221207/donbass-1837050049.html

Путин назвал действия ВСУ в Донбассе геноцидом

Путин назвал действия ВСУ в Донбассе геноцидом - РИА Новости, 07.12.2022

Путин назвал действия ВСУ в Донбассе геноцидом

Президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом действия украинских войск, которые препятствуют поступлению воды в Донецк. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:50

2022-12-07T18:50

2022-12-07T19:00

специальная военная операция на украине

донбасс

вооруженные силы украины

россия

донецк

владимир путин

безопасность

украина

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом действия украинских войск, которые препятствуют поступлению воды в Донецк.Глава российского государства в среду провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, говоря о ситуации в Донецке, обратила внимание на отсутствие в городе водоснабжения."Это объекты водоснабжения, которые контролируются ВСУ, которые препятствуют поступлению воды в миллионный город. Это геноцид, это продолжение геноцида просто. Никто не обращает на это внимание, никто", - ответил президент.

https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

донбасс, вооруженные силы украины, россия, донецк, владимир путин, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр